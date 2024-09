Moje matka je profesionální prostitutka, která v německých sadomasochistických salonech mlátí lidi za peníze. To měl na Facebook napsat osmatřicetiletý Fabio J. Následně jeho 69letá matka, která žije na Ústecku a v nadcházejících volbách kandiduje na Vysočině ve straně za práva zvířat, osočila Fabia J. z pomluvy. Rodinným sporem se zabývala policie, soudy a nakonec i ministerstvo spravedlnosti. Syn nakonec právní bitvu vyhrál. Neprokázalo se, že s třaskavou informací o jeho matce přišel on, a ostatně o této ženině minulosti vypovídají i další svědectví a důkazy.

K inkriminovanému facebookovému účtu se Fabio J. v průběhu trestního řízení nehlásil, nejspíš ale pouze z procesní opatrnosti. Když teď totiž o své matce hovoří s Deníkem, netají se tím, že by se jinak pod informaci o povolání u své matky, které mělo zahrnovat i služby placené společnice, klidně podepsal.

„U nás doma se už od mého dětství vystřídalo tolik chlapů - a všechno bohatí Němci v luxusních autech. Jsem přesvědčen, že šlo o zákazníky bordelu,“ popisuje Fabio J. s tím, že hlavním důkazem je ale pro něj fotka matky v sadomasochistickém korzetu a s bičíkem, kterou mu nabízel k odkoupení údajně její klient v roce 2018 v Drážďanech.

Danuše H. J. ale rozhodně odmítá, že by se kdy nejstaršímu řemeslu věnovala. Svědectví Fabia J. a dalších blízkých, s kterými vede už několik let spor o majetek, chápe jako osobní mstu. Veřejně dohledatelné lascivní snímky ve vyzývavých pozicích a v krajkovém či přiléhavém prádle prý vznikly jen pro modeling. A služby společnice, které dřív nabízela na svých webovkách? Nebyly míněny tak, jak vyznívají, tvrdí žena. „Snažím se, aby byl klient v pohodě. Vyzkoušej :-)“

Kauzu řešil soud

Celá kauza začala v dubnu roku 2022, kdy na policii přišla Danuše H. J. s tím, že v listopadu 2020 její syn prostřednictvím svého facebookového účtu napsal na profil jejího spolku k záchraně zanedbávaných psů mimo jiného to, že je jeho matka prostitutka. Policie jednání vyhodnotila jako pomluvu a státní zastupitelství případ v roce 2023 dostalo k ústeckému okresnímu soudu.

Ten ale Fabia J. obžaloby zprostil a zproštění nakonec přes odvolání žalobkyně pravomocně potvrdil i krajský soud. Fabiovi J. se nakonec za nezákonné trestní stíhání muselo před několika dny omluvit ministerstvo spravedlnosti, které k tomu připojilo i odškodnění 20 tisíc korun (více ZDE)

Pravomocný rozsudek z 28. listopadu 20023, který má Deník k dispozici, svědčí nejen o nevině Fabia J., ale vypovídá i o pohnuté profesní minulosti Danuše H. J. Svědčí o ní mimo jiné záloha jedné složky její webové stránky www.isabelle911.cz, kde v minulosti nabízela služby společnice (dnes už tato složka v menu stránek chybí).

V nabídce na stránkách stálo: „Máš chuť jít na večeři, do kina, divadla, na koncert, na taneček, do fitness, na sportovní akci nebo se chystáš na dovolenou a nemáš s kým, resp. tvoje partnerka není nadšená tebou připraveným programem? Jsem flexibilní s mnoha i praštěnými nápady. Jsem velmi nekonvenční, snažím se, aby byl klient v pohodě a spokojený, ale hlavně – aby se nenudil. V každém případě je se mnou docela slušná legrace… Vyzkoušej :-)“

close info Zdroj: Zdroj: http://www.isabelle911.cz zoom_in Danuše H. J.

Text spolu s fotografiemi ve spodním prádle, v podvazcích a ve vyzývavých pózách podle krajského soudu „již nenechává příliš prostoru pro představy“ a „je zcela způsobilý vyvolat dojem, že se o nabízení prostitutce jedná“. Danuše H. J. se navíc podle věrohodného svědectví svěřila jednomu z nejbližších členů rodiny, že si přivydělává v Německu v salonu, kde mlátí bohaté a vysoce postavené muže, a ukázala i své fotografie v červených kozačkách a se škraboškou.

Jak dál vyplývá z rozsudku, Danuše H. J. není v trestně právní rovině žádný andílek. V Německu byla odsouzena za převádění cizinců v roce 1999 (rozsudek byl zahlazen v roce 2013), v Praze v roce 2018 za objednání hackerského útoku na konkurenční firmu, podnikající v psí adopci. To je obor, kterému se žena věnuje ve spolku SOS for Pets.

Její angažmá v psí adopci dříve velmi negativně popsaly reportérky iDNES, které se zabývaly černým byznysem se psy, na jehož financování se podílí Češi i Němci tím, že skáčou na lži o psech z množíren a ghett, nabízených k adopci.

Na stížnost Danuše H. J., že její syn o ní pomluvou vyvolal u veřejnosti negativní obraz a mohl poškodit její pracovní aktivity v SOS for Pets, soudce reaguje tak, že „zůstává otázkou, zda pověst poškozené lze ještě nějakým způsobem poškodit… Nejen že zveřejněné informace mají minimálně pravdivý základ, ale i její vážnost je již u některých spoluobčanů ohrožena jednáním jí samotné“.

V pestrém portfoliu Danuše H. J. nechybí ani politická angažovanost. V roce 2016 neúspěšně kandidovala na Ústecku jako nestraník v hnutí Úsvit v koalici s Blokem proti islámu (už v době, kdy z hnutí odešel Tomio Okamura). Letos se v krajských volbách uchází o přízeň v kraji Vysočina za stranu Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT. Zvolená partaj vyvolala u jejích nejbližších pobavení.

„Máma rozhodně není demokrat,“ konstatuje Fabio J. A proč kandiduje na Vysočině? „Je si moc dobře vědoma, že pokud by kandidovala v Ústí, veřejně bych proti tomu vystoupil,“ dodává muž.

Šok a prý žádná erotika

Danuše H. J. zásadně popírá, že by se dřív věnovala prostituci. Rozhodnutí soudu nechápe a nesmířila se s ním. „Byli jsme s naším právníkem úplně šokovaní,“ říká žena, která Deníku komentuje i důkazy, které soud dovedly k osvobozujícímu rozsudku jejího syna. Fotky ve vyzývavých pozicích a ve spodním prádle na jejích stránkách jsou prý ozvěny éry, kdy se věnovala fotomodelingu, aerobiku a bodystylingu. Výzva společnice, kterou už z webovek smazala, podle ní neobsahovala nic erotického.

Ohledně trestněprávního popotahování kvůli činnosti v jejím spolku k psí adopci včetně objednání hackerského útoku na konkurenci žena konstatuje, že bojuje s bohatou mafií psích množíren. Reportáž na iDNES četla, novinářku má ale za „kačenu“, která na ni jen nasypala špínu. Danuše H. J. na ni prý podávala trestní oznámení, jak to ale dopadlo, si nevybavuje, protože pak dlouhodobě onemocněla.

Na otázku, proč nyní jako „umělkyně v důchodu“ bojuje za práva zvířat na vzdálené Vysočině, Danuše H. J. lakonicky odpovídá „No a proč ne?“ a odkazuje na předsedu strany Jiřího Anderleho. Ten si ji prý „proklepl“ a nepochybuje o tom, že má čistý štít, přestože přinejmenším lascivní fotky na internetových stránkách viděl. „Může kandidovat, kde chce. Jen nemůže být zvolena zastupitelkou v případě, že by to nedotáhla do konce a nezměnila bydliště,“ komentuje Deníku Anderle.