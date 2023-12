Strážník s kamerou, který bude on-line propojen s operačním střediskem. Automobil s laserovým skenerem LIDAR k mapování stavu ústeckých silnic. To jsou dva z deseti projektů pro 5G sítě, na které chce město Ústí nad Labem získat dotace od ministerstva pro místní rozvoj v dotačním programu, nazvaném Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony.

Město chce získat dotace ve výši dvaceti milionů korun na rozvoj 5G sítí, ty mají být obyvatelům Ústí nad Labem ku prospěchu a usnadnit celou řadu situací. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Maximální výše výdajů na všech deset projektů může dosáhnout až dvaceti milionů korun. Ústí nad Labem totiž ministerstvo vybralo společně s Plzní, Bílinou a Karlovými Vary do programu Smart Cities, který má umožnit přístup k chytřejšímu řízení obcí, nebo celých regionů a života v nich prostřednictvím zavádění inovací a moderních technologií.

„Příjem žádostí začal 1. prosince tohoto roku a pokračuje do 31. ledna 2024, přičemž projekt musí být uveden do života nejpozději do 31. prosince 2025,“ upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová. Jinými slovy to znamená, že by se s těmito technologiemi mohli Ústečané v případě přidělení dotace setkat už velmi brzy.

Pro Ústečany to znamená, že by se například mohli setkat s drony, které by připravovaly nejen podrobné podklady pro tvorbu map a shromažďování informací o městském majetku, ale také provádějícími inspekci infrastruktury, pomáhali při pátrání po pohřešovaných lidech nebo zločincích, nebo pomáhaly při leteckém monitoringu dopravních situací a spolupracovaly se složkami Integrovaného záchranného systému při požárech, hledání nejrychlejší trasy pro záchranáře a podobně. Jsou zde plány pro inteligentní řízení křižovatek a kybernetické zabezpečení semaforů i sběr dat z nich pro nově zřízená digitální dopravní centrální ústředny.

Je zde ale také pokročilý online monitoring dopravy MHD, modernizace kamerového systému, nových vysílaček a SOS tlačítek v MHD s cílem zvýšit bezpečnost v autobusech a trolejbusech. V této souvislosti musel dopravní podnik zavést přítomnost asistentů přepravy a nástup předními dveřmi na téměř celém území města. Pomoci by to ale mohlo i ve vsi Strážky, která trpí vysokou dopravní zátěží, kdy by přes 5G síť bylo možné tuto lokalitu monitorovat i on-line měřit například dodržování rychlosti a postihnout ty, kdo by jeli příliš rychle.

„Ústí se díky těmto deseti projektům posune o roky kupředu mezi technologicky vyspělá města, smart města, co považuji za trend dnešní doby. Určitě to lidem přinese zvýhodnění v celé řadě životních situací,“ dodal primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). Na otázku, jaký plyne užitek z 5G sítí odpovídá primátor ve videu.

Zdroj: Janni Vorlíček