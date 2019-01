Severní Čechy - Obchody měly omezený výběr, ty nejlepší kousky byly hned pryč. Inspiraci ženy hledaly v módních časopisech, které si půjčovaly.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Módní trendy hýbou světem od nepaměti a socialistické Československo nebylo výjimkou.

Doba od padesátých do osmdesátých let dvacátého století přinesla různé styly oblékání. Halenky a šaty z neprodyšného krimplenu, kal-hoty do zvonu nebo třeba plísňáky.

Některé módní vlny byly z nouze ctnost. To se týká hlavně nepraktických umělých vláken, jako je tesil, chemlon či krimplen.

Jaké byly typické příklady oblečení osmdesátých let? Ženy nosily košile a saka s obrovskými vycpávkami, po práci často oblékaly křiklavé elasťáky. Starší ženy měly nejraději dederonové pláště bez rukávů.

Uniformita? Noční můra dnešních žen

Módní trendy socialismu určoval hlavně nedostatek zboží. V obchodech byl omezený výběr, konfekci dominovala jednotvárnost.

„V prodejně jsme měli čtyřicet procent všech látek, které byly ve městě k dostání. Zákazníci měli o zboží zájem, moc ho ale nebylo. Všude vládla víceméně uniformita. Když přišla do módy červená, nosili ji všichni," vzpomíná Zdeňka Žákovychová, která se vyučila jako prodavačka a od roku 1967 pracovala v obchodě s látkami.

Situace tak začala nahrávat kreativitě a individuálnímu přístupu, a to především u žen. Tím, že látky skoro nebyly k sehnání, se nenechaly odradit. „Lidé chodili lépe oblékaní než dnes, víc na sebe dbali. Nebylo tolik možností jak zdůraznit individualitu, proto byli v hledání aktivnější," říká pánský krejčí Jaroslav Mejta.

Módní časopisy si navzájem půjčovaly

Inspiraci a střihy lidé získávali různě. Třeba Oděvní podnik Prostějov pořádal módní přehlídky, na které se ale běžní zájemci nedostali.

V Československu také vycházel časopis Praktická žena. Vzhledem k nízkému nákladu ale musely čtenářky přesně vědět, kdy vyjde. I tak se na velkou část z nich nedostalo.

Ze zahraničních časopisů byla oblíbená Burda. Oficiálně nebyla k dostání. Lidé ji kupovali v cizině a kamarádky si ji půjčovaly.

Šití bylo nutností. Kdo neuměl nebo nemohl šít sám, využil oblíbené šití na zakázku.

„Tehdejší trendy hodně určoval Ústav bytové a oděvní kultury. Vycházel také časopis Žena a móda. Ve větších městech se občas otevřel boutique se zajímavými modely, ale pěkných kousků bylo pár a hned se vyprodaly," popisuje módní návrhářka Marie Zelená.

Šusťákovka byla velký hit

Postupem let se vyvíjely i textilní materiály. Některé látky se dlouho hřály na výsluní zájmu zákazníků. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let slavila na trhu úspěchy šusťákovina.

„Kdo chtěl být moderní, musel z ní mít kabát nebo sako. Do obchodu jsme dostávali jednu nebo dvě role a před obchodem stála fronta. V tu dobu se začínal prodávat i tesil," dodává Zelená.