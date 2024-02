„Oproti době, kdy jsem před lety začínala, jsme jako asistenti nyní hodně vidět, třeba na přechodech pro chodce u škol a to mě konkrétně pomáhá i v dohledu na sídliště, kam chodím na obchůzky. Jak bych to řekla, lidi nás vidí a budí to v nich nejspíš ten pocit, že mají dobrý vzor a chovají se citelně lépe a slušněji. Samozřejmě Krásné Březno je na tom lépe než Mojžíř. Já osobně, řekla bych, že jsem se nesetkala ani s uštěpačnými poznámkami. Jsem prostě kus ženské a nikdo si to nedovolil,“ smála se asistentka Nataša Kroková.

Aktuálně například třeba zrovna během středečního dopoledne, kdy za ní zašla na návštěvu redakce Ústeckého deníku, chvilku před tím řešila pošťuchování a hlučnou hádku mezi školáky.

„Trochu se pošťuchovali, tak jsem se postarala, aby se uklidnili, a každý si šel svou cestou,“ líčila čerstvý zážitek, jeden z mnoha, jichž se za léta u městské policie stala svědkem.

Podle ředitele městské policie Pavla Bakule mají asistenti kriminality v Ústí už osmiletou tradici. „Za tu dobo, co s nimi pracujeme, s tím skutečně máme velice dobrou zkušenost. Jednak to pomohlo naučit pracovní morálce lidi z vyloučených lokalit. Prostě jim ukázat, že chodit do práce je normální, což se nám splnit povedlo. V současnosti díky tomu máme už tři asistenty v kmenovém stavu a jsou placeni nikoliv z dotací, ale z prostředků města, respektive rozpočtu městské policie,“ přiblížil ředitel Bakule.

Lidé je chválí

„Chválu na ně slýcháme od místních lidí v Předlicích a jinde,“ pokračoval s tím, že samozřejmě hodně záleží na tom, zda ti, kdo tuto práci vykonávají, pro ni mají vlohy a předpoklady, zda laicky řečeno, svedou rozeznat rozdíl mezi přestupkem a trestnými činem, kdy použít domluvu a kdy volat strážníky, aby vzniklou situaci vyřešili ze své pravomoci.

„Na přechodech je potkáte ráno a někde i odpoledne, umějí být komunikativní, umějí vyjít vstříc lidem, kteří se na ně obrátí a přenést problém na městskou policii, když je to třeba,“ vypočítával.

Ostatně, i další bývalí asistenti kriminality našli díky svému angažmá u městské policie další uplatnění. „Doku je platilo ministerstvo vnitra, pracovali s námi. Po skončení projektu se vydali za lepším, a dokonce deset z nich získalo práci u dopravního podniku jako asistenti přepravy. Dva bývalý asistenti se nakonec také stali strážníky,“ doplnil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Na posilu v podobě čtyř zmiňovaných nových asistentů pro Mojžíř a Krásné Březno by mohlo město získat státní účelovou dotaci z programu prevence kriminality z fondu ministerstva vnitra. Aby na ni dosáhlo, musí se na celkových nákladech projektu podílet finanční spoluúčastí a to minimálně třicet procenty.

„Náklady na projekt činí necelých 1,6 milionu, žádost o dotaci podáme na částku lehce přesahující jeden milion korun,“ upřesnila městská mluvčí Romana Macová s tím, že kromě asistentů budou žádat ještě o dotaci na projekt Městská policie dětem. „Spočívá v celoroční práci s dětmi ve věku šest až patnáct let. Tyto děti jsou z rodin, které žijí u nás v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Městská pro ně v rámci toho připravuje například příměstský tábor, sportovní a výtvarné soutěže nebo edukační přednášky. Náklady činí 71,5 tisíce, žádost o dotaci na 49 tisíc korun,“ informovala.

Práci asistentů prevence kriminality dle svých slov kvituje i ambasador vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Karel Karika. Ten se společně s Romskou unií angažuje například v Předlicích, nebo právě v Mojžíři a jinde.

Dobrá služba

„Považuji to za službu, která tu chybí, obzvlášť když mluvíme o Mojžíři. Dokud tam působili, tak tam situace co do pořádku a bezpečnosti nezhoršovala. Sloužili nejen jako dohled, ale i jako poradci. Myslím, že je to velmi dobrá služba i pro další lokality, podobně jako v Předlicích. I když je pravda, že poslední dobou, co naše unie začala pracovat i v Mojžíři, se tu stav zlepšuje. Ale je to tak, asistenti sem patří,“ poznamenal.

Vyloučené lokality má na starosti neuvolněný radní Michal Mohr (SPD). „Vidím práci asistentů velice pozitivně, jelikož výrazně pomáhají při styku s místními komunitami ve vyloučených lokalitách. Mají vědomosti, zkušenosti, i přístup k místním lidem daleko snazší, než obě policie. Jsou takovou spojnicí mezi majoritní společností a menšinami. Jsem za to rád. Osobně se domnívám, že bychom o nějaké formě podpory těchto asistentů kriminality mohli popřemýšlet i v dalších letech,“ dodal.

