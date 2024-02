V praxi to znamená, že ústecký magistrát bude spolu s městem, hasiči, nebo hygieniky do lokality docházet a kontrolovat podmínky, které tam panují. Pokud narazí na chyby, úředníci a inspektoři se vrátí, aby zkontrolovali jejich odstranění. Aktuálně třeba ty, které objevili v listopadu. Nebylo jich málo, od nevábných hygienických podmínek k porušování stavebních a protipožárních předpisů. Problémový jsou ovšem i někteří zdejší obyvatelé, přesto se tu jiní místní schází, aby život kolem sebe zlepšili.

Za ústecké vedení má na starosti vyloučené lokality neuvolněný radní Michal Mohr.

„To, že sociální odbor tady objevil nějaké záškoláky, byla už taková třešnička na dortu. Zajímavější mi přijde, že po tom, co jsem viděl na kontrole, jsem společně se stavebním odborem prošel všechny revize zdejších paneláků a zjistil, že valná většina pochází z poloviny prosince. Byl to asi dvaceticentimetrový stoh. Mezi nimi byly spolu s ostatními vloženy revizní zprávy, které hovořily o tom, že něco nevyhovuje.

Hromosvody, nebo dokonce výtah a v podstatě nic se nedělo, jakoby všechno bylo v nejlepším pořádku. Zároveň jsem si vyžádal i předchozí zprávy a zápisy o kontrolách odstranění nedostatků. Takže aktuálně stavební úřad uložil vlastníkům, aby nedostatky odstranili, a pak si to důkladně zkontrolujeme a případně budou padat sankce,“ popsal radní s tím, že pokud nebudou úřady důsledně tlačit na vlastníky, aby se o svůj majetek starali, těžko změní v takovém prostředí a podmínkách své chování i jejich nájemníci.

„Byly tam i další věci, místní si v hovorech stěžovali na hmyz a škůdce, to prověřují nyní hygienici,“ pokračoval.

Ředitel zdejší základní školy Karel Bendlmajer potvrdil, že místní děti skutečně mají vysoké absence. „Valnou většinu těchto absencí omluvili rodiče. Kde máme podezření na záškoláctví, tak to hlásíme přestupkové komisi i na sociální péči. Jsou případy, kdy se nám zdají některé omluvy pochybné a nedůvěryhodné,“ popisoval.

Hasiči našli nedostatky

Stejně tak mluvčí hasičů v Ústeckém kraji Lukáš Marvan vysvětlil, že jejich inspektoři v listopadu zkontrolovali celkem sedm vchodů ve správě tří společenství vlastníků, přičemž zjistili řadu nedostatků.

„Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení nebyla udržována provozuschopná. Zařízení pro zásobování požární vodou, tedy skříně nástěnných hydrantů, které jsou součástí vnitřního požárního vodovodu, nebyly dostatečně vybaveny, případně nebyly vybaveny vůbec. Nebyl zajištěn trvale volný přístup k instalovanému požárně bezpečnostnímu zařízení, respektive k zařízení pro zásobování požární vodou. Vnitřní nástěnné hydranty byly prostě umístěny za zamčenými mřížemi, opatřeny zámkem a podobně,“ popisoval hasičský mluvčí.

„Vstupní, požární, dveře do bytových jednotek byly mechanicky poškozené, utěsněné montážní pěnou a podobně. Bylo znemožněno odvětrání chráněných únikových cest, jelikož okna a balkónové dveře na chodbách ve schodišťovém prostoru nešly otevřít. Měly prostě odmontované kliky a kličky, nebo je někdo opatřil zámkem a zamkl. V neposlední řadě nebyly označeny nástupní plochy pro požární techniku. Společenstvím vlastníků jednotek jsme odeslali protokol o kontrole a odstranění zjištěných závad budeme ověřovat další plánovanou kontrolou,“ uvedl.

Na sídlišti se angažuje kromě jiných příklad i ambasador vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Karel Karika. Popisoval mnohdy nelehkou situaci zdejších obyvatel a s tlakem na majitele nemovitostí naprosto souhlasí.

„Když mluvíme o obchodnících s chudobou, musíme si uvědomit, že nikdo jiný tyhle lidi neubytuje, jinak by skončili na ulici. Nemáme jiné prostředky, jak je ubytovat. Co se týká stavu mojžířských paneláků, daleko horší podmínky jsou v jiných lokalitách. Město by na tyhle obchodníky mělo tlačit, aby zajistili lidem bezpečné a důstojné bydlení. Zvlášť, když si účtují tak nehorázně vysoké nájmy. Mnohdy i dvacet tisíc měsíčně,“ popisoval s tím, že skupina místních, kteří se angažují ve zlepšování veřejných prostranství na sídlišti, nyní vzrostla na čtyřicet členů. „Provádíme tři úklidy sídliště týdně,“ dodal.

Zdroj: Janni Vorlíček