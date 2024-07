Pro předplatitele

Martin Košťál dnes 12:51

/FOTO, VIDEO/ Do konce roku to vypukne. Stavební práce kompletně zavřou most v Mojžíři na výpadovce na Děčín. Most na hlavním tahu I/62 měl jít k zemi už před letními prázdninami, ale komplikace spojené s papírováním a s vyřešením objízdné trasy posunuly stavební práce o několik měsíců.