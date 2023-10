Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO), který má na starosti sociální služby uvedl, že město v souvislosti s tím vyzvalo k využívání potravinové pomoci v souladu s principy sociální práce, která prý předpokládá cílenou pomoc konkrétním klientům v potravinové nouzi. „Samozřejmě také počítá s aktivním zapojením do navázaných programů ke zlepšení situace klienta sociální služby. Zástupci sociálních služeb s místní příslušností k sídlišti Mojžíř upozornili, že nekoordinovaný výdej potravin zhoršuje jejich možnosti při práci s klienty a snižuje jejich motivaci spolupracovat na řešení svého stavu,“ poznamenal.

Odvolal se též na neštěmickou radnici, s tím, že její pracovníci musejí uklízet nepořádek, který po výdeji potravin zůstal. „My nečekáme, až nám někdo nepořádek nahlásí. Uklízíme samozřejmě každý den. Co jsme se dozvěděli od terénních pracovníků, lidé z Mojžíře si pak navzájem kvůli potravinám rozhádali a vyčítali si je navzájem. Což považuji za velmi nesystémové a narušující služby a práci místních organizací,“ řekl starostka Neštěmic Yveta Tomková.

V Mojžíři jsou k dispozici například služby nového nízkoprahového centra pro děti a mládež Domu sv. Materny, provozovaného Charitou Ústí nad Labem, které pomáhají dětem řešit jejich problémy a nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času. Vedoucí domu Helena Dvořáková vysvětlila, že se skrze další služby snaží sídliště aktivizovat, to znamená podpořit místní při hledání práce, při řešení tíživé bytové situace a při řešení dalších problémů, které jsou spojené s bydlením ve vyloučené lokalitě.

„Karel Karika začal potravinovou pomoc v Mojžíři poskytovat od září, kdy podmínil výdej potravin úklidem. Výdej jídla za úklid ale přinesl v lokalitě problémy, které je třeba uznat a reagovat na ně. Dostal od nás ohlasy, že jeho působení v tomto smyslu nepovažujeme za šťastné. Snad do budoucna přizpůsobí svou strategii, což by určitě byl vítaný krok,“ vysvětlila.

Karika se proti kritice ze strany magistrátu ohradil. „Od zahájení pilotního projektu ambasadora vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti na sídlišti Mojžíř v srpnu 2023 se setkáváme s nepřátelstvím ze strany samosprávy a magistrátu města Ústí nad Labem. Dokonce se dostává až k vyhrožování mému zaměstnavateli, přestože s touto činností, kterou vykonávám ve svém volném čase, nemá nic společného,“ bránil se Karika s tím, že se na sídlišti Mojžíř současně věnují posilování komunity a úklidu, avšak jejich snahy magistrát nejen ignoruje, ale dokonce i očerňuje.

„To, že tam přivezu ovoce a zeleninu, která by skončila na skládce, dělám ve všech vyloučených lokalitách již více jak pět let. Pokud by se to týkalo pouze mě jako jednotlivce, byl bych schopen to překousnout, vědom si své úspěšné práce, kterou dokládá čistota Mojžíře. Avšak pomlouvání naší organizace, která odvádí skvělou práci, považuji za naprosto podlé a překračující hranice slušnosti,“ dodal.

