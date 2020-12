Miliony pro dráhu na Moldavě jsou na dohled. Mohou zaplatit opravu nádraží

Obnova bývalé železniční tratě ze saského Holzhau do Moldavy by měla mít další podporu. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mohlo schválit dotaci na obnovu brownfieldů ve výši padesáti milionů korun.

Vlakem na Moldavu v Krušných horách | Foto: Deník/ M. Košťál

Peníze by spolykala oprava historické nádražní budovy. „Z ministerstva nám přišlo oznámení o tom, že klíčová hodnotitelská komise doporučila poskytnout padesátimilionovou dotaci na opravu bývalé nádražní budovy v Moldavě, což by u tohoto projektu znamenalo pokrytí 95 procent plánovaných výdajů," potvrzuje Petr Fišer z Nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering. Podle spolku a jeho podporovatelů je dotace důležitá i jako zpráva pro saskou stranu, které chybí obnovit už jen osm kilometrů železnice do původního stavu. Nádraží ve Freibergu prochází nákladnou rekonstrukcí. „To rozhodnutí dává saským úřadům signál, že česká strana dodržuje své sliby. Vzájemně se tak motivujeme k co nejrychlejšímu dotažení celého projektu," říká europoslanec Tomáš Zdechovský, který se v jednáních o opětovném propojení dráhy dlouhodobě angažuje. Moldavská dráha tvořila společně se saskou Freiberskou dráhou jeden dopravní celek v Krušných horách. Fungovala mezi lety 1885 a 1945. Obnovení na české straně zatím znemožňuje technický stav dráhy, trasa zatím nesplňuje aktuální normy pro přeshraniční provoz. S problémy se potýká také nádražní budova, která je sice historickou památkou, ale chátrá. Obec se proto rozhodla v polovině letošního roku objekt prodat a nabídla ho realitní kanceláři. „Náš záměr stále trvá, zatím jsme nabídku nestáhli. Ale pokud vím, žádný zájemce se zatím nepřihlásil," komentuje prodej starostka Moldavy Lenka Nováková. Záměr prodat budovu se setkal s kritikou, vedení obce ale poukazovalo i na možné komplikace s opravenou budovou. Podle starostky by byly náklady na provoz vysoké, muselo by se také vymyslet k čemu by měl objekt sloužit. O tom se možná rozhodne za několik dnů. „V lednu o tom budeme v zastupitelstvu jednat, chceme i projednání s obyvateli obce," dodává Nováková. Příznivci dráhy naopak vidí v obnovení trati i finanční přínos. „Pokud se podaří Moldavu opět propojit po železnici s německou stranou, přinese opravené nádraží o to větší pracovní možnosti, vyšší příjmy z turismu i celkové obnovení života v oblasti," uzavírá Petr Fišer. Saská strana nechává aktuálně vypracovat studii proveditelnosti k dostavbě železniční tratu z Holzhau do Moldavy. Podle německého europoslance Petera Jahra se náklady odhadují na 15 až 20 milionů euro. Konečný účet vystaví studie.