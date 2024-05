OBRAZEM: Molo v Brné pojme 12 lodí, transport trval několik hodin

Milovníci plavby po Labi mohou mít radost. Do Brné totiž připlulo molo, které bude za pár měsíců sloužit jako veřejné přístaviště pro malá plavidla. Vejde se jich tam 12 a montážní práce by měly být hotové do konce května. Stavební úpravy si občas vyžádají omezení provozu na přilehlé cyklostezce.

Do Brné připlulo molo, které bude za pár měsíců sloužit jako veřejné přístaviště pro malá plavidla. | Foto: ŘVC ČR

„Pontony, které tvoří základ celého mola, byly přepraveny po vodě a nyní se pracuje na dokončení celého projektu, který nabral zpoždění z důvodu komplikací při napojování inženýrských síti a následně několikaměsíční povodňové situace na přelomu roku,“ řekl zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) Jan Bukovský.

Přeprava pontonů na pravý břeh Labe u cyklokempu Loděnice trvala 11 hodin. „Betonové pontony po výrobě v dílnách čekaly v přístavu Vaňov, kde je na vodu spustil jeřáb o nosnosti 120 tun. Příprava mol na přepravu trvala dva dny. Spočívala v kompletaci výložníků k pontonům a zabezpečení výložníků pro přesun jeřábem,“ vysvětlil Bukovský. Samotný přesun na vodu, spojení, transport a ukotvení u daleb trval 11 hodin. Dalba je silný kůl zaražený do dna a vyčnívající nad hladinu vody a používají se k různým účelům třeba jako vyvazovací rukojeť. V červnu budou mít na oddělení dokladů v Ústí nad Labem déle otevřeno „Molo o celkové délce přes 60 metrů bylo při přepravě připevněno k boku lodi. Pomocí objímek pak byly plovoucí pontony uchyceny k dalbám.“ Tři vysokovodní dalby pro pohyblivé vedení mola, které byly vybudovány jako první již v loňském roce, zajistí bezproblémový provoz přístaviště při měnící se výšce hladiny ve zdrži jezu Střekov. „V následujících týdnech bude probíhat vystrojení mola, instalace přístupové lávky, zábradlí, sloupků pro odběr vody a elektřiny a plavebního značení.“

Stavební práce si občas vyžádají omezení provozu na přilehlé cyklostezce. V případě uzavírky je vyznačena krátká objízdná trasa. Stavební náklady financuje Státní fond dopravní Infrastruktury Stavbu realizuje společnost Metrostav a.s. Náklad včetně DPH činí 47 milionů korun. Poláček z Fešáků oslaví jubileum v loděnici v Brné. Těšte se, říká Kymlička Na změny na řece Labi narazíte i v nedalekých Lovosicích. Nedávno v těsné blízkosti přístavu Lovosice-Prosmyky totiž ŘVC uvedlo do plného provozu ochranné stání pro velká plavidla. „Při příchodu velké vody zajistí vysokovodní dalby bezpečné vyvázání jednoho velkého plavidla o rozměrech až 137 x 11,5 m. Vyvazovací stání ale bude sloužit plavidlům i za běžných vodních stavů, stejně jako ochranné stání ve Hřensku, které modernizací prošlo přes několika lety,“ sdělil zástupce ředitele ŘVC Bukovský. Divokej Bill, Pokáč, UDG, Pilot. Víkendu dominuje hlavně Ústecký majáles Navýšené dalby ochranného stání v Lovosicích převyšují úroveň kritické hladiny z povodní roku 2002 o 2,8 m, aby bezpečně dosahovaly až nad úroveň vyvázané lodě, která zde povodně spolehlivě přečká. Každá dalba je tvořena čtveřicí svařených ocelových trubek spojených podestami. Prostřední dalba je osazena ocelovou přístupovou lávkou, která ji spojuje se břehem. „Modernizace ochranného stání Lovosice je součástí zastřešující strategické série projektů „Zkapacitnění a modernizace vodních cest“. Cílem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost plavebního provozu na labské vodní cestě, a to i za pomoci doplnění sítě ochranných stání pro velká plavidla,“ doplnil Bukovský. Stavební náklady dosáhly částky 25 milionu korun a financoval je Státní fond dopravní Infrastruktury. Stavbu realizovala Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. Mohlo by vás zajímat: Zmatek nad zmatek. Cestující v Ústí se sžívají s novými pořádky MHD Zdroj: Deník/Jan Pechánek

