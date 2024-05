Ředitelem ve 32 letech. Ústečan na Klíši otevře Montessori školku, děti se hrnou

Předškolák se seznamuje s počítáním, hravou formou pochopí třeba systém zlomků, které pak dokáže ve školních letech lehce aplikovat do skutečné matematiky. Dítě si zároveň rozšíří mnoha pomůckami slovní zásobu, má možnost naučit se první psací písmena a ovládat základní zeměpisné prvky. Pomyslná třešnička na dortu? Výuka angličtiny. Je toho ale daleko víc.

„Věk od tří do šesti je jeden z vůbec nejdůležitějších, kdy si dítě může vybudovat dobrý základ pro pokračování úspěšné cesty na dalších stupních vzdělávání,“ řekl na úvod Ústeckému deníku Daniel Hoffman, který za celým nápadem stojí.

Ostříleného pedagoga v jeho osobě ovšem nehledejte. Jde o vystudovaného dvaatřicetiletého právníka, kterému po studiu a pobytu v Austrálii vstoupila do života Montessori pedagogika tak trochu náhodou. Právničina ho nechytla, nechtěl být zavřený v kanceláři.

V Ústí je doma

„Před třemi lety jsem se seznámil s paní, která vedla takovou školu v Praze. Hrozně mě to zaujalo. Byl jsem v šoku, jak celý systém probíhal,“ vysvětlil Hoffman, kdy přišel první impuls k otevření vlastní předškolní Montessori instituce. „Chtěl jsem ji v Ústí, jsem tu doma,“ doplnil jedním dechem.

První cíl? Přestat mluvit a začít pro realizaci nápadu něco dělat. „Ponořil jsem se do stovek knih a udělal si také pedagogické vzdělání. Já úplně nechci hanit současný školský systém, on jde nahoru, ale stále v něm vidím pozůstatky socialismu, pořád vycházíme ze starých osnov. Chci to pro děti dělat jinak,“ pokračoval strůjce první ústecké Montessori mateřské školy.

Montessori pedagogika je vzdělávací přístup vyvinutý Marií Montessori, italskou lékařkou a pedagožkou, na počátku 20. století. Metoda Montessori vychází z přesvědčení, že děti mají přirozenou zvědavost a motivaci k učení, a tedy úlohou vzdělávání je tuto vrozenou touhu podporovat a vést.

Největším problémem dle Hoffmana bylo sehnat nemovitost. Ta musela být vedená jako občanská vybavenost pro vzdělávání. „Takových opravdu moc není. Nakonec se objevila budova na Klíši, která vyhovovala. Byl to takový dárek z nebes,“ ulevil si s dovětkem, že bez podpory rodiny by šlo o nereálný příběh. „Nedostali jsme ani korunu dotace,“ objasnil.

Pak už stačilo jen sehnat pedagogy a dostat mateřinku do podvědomí Ústečanů. „Já nedělal žádnou reklamu, rádio, televize, nic. Dal jsem odkaz na náš web do tří skupin na Facebooku, rozdal pár letáků a ozvalo se mi na čtyřicet rodičů. Najednou jsem měl dvanáct rezervací. Nyní mám jednu třídu kompletně obsazenou a další zájemci čekají v pořadníku,“ pozastavil se nad neočekávaným zájmem Hoffman.

Jeho mateřská škola disponuje třemi třídami, jedna je pro sedmnáct dětí. Reportér Ústeckého deníku měl možnost budovu navštívit, a přestože tři měsíce před otevřením není vše ještě kompletně připravené, některé pomůcky už jsou na svém místě, třeba unikátní zvonkohra či zeměpisná skládačka. Vnitřní prostory ještě čeká usazení bezpečnostních prvků a montáž nábytku, venkovním zase nechybí prostor pro zahradničení, což je také součástí výchovy.

„Máme po zápisech, akorát se chystám rozesílat potvrzení o přijetí. V září otevřeme jednu třídu, do druhé bych potřeboval ještě alespoň šest dětí. Jsem na to připravený, další pedagogy mám v záloze, i z pohledu kantora je o Montessori pedagogiku obrovský zájem,“ prozradil.

Kolik stojí školné?

Přestože je nová mateřská škola pro všechny děti, ne každý rodič si ji může dovolit. Je totiž zapotřebí platit školné, a to ve výši 7 800 korun měsíčně.

Podle Hoffmana jde o spodní hranici. „Je to téměř stejná cena, jakou mají třeba v Mostě, kde už je taková školka zavedená a má 180 dětí. Soukromé mateřské školy v Litoměřicích jsou od sedmi tisíc výš,“ srovnal jiná severočeská města. V Mostě školné vychází na 7 280 korun měsíčně, v Liberci na 7 tisíc korun měsíčně.

„Jen zařídit proškolení jednoho pedagoga stojí 300 tisíc. K tomu vybavení třídy, angličtinář, psycholog, je toho víc. Je na mě jako na řediteli, abych vše zajistil, zároveň ale říkám, že naše školka je jedna z levnějších v Česku. Je tam vše, třeba prostředky na výlety,“ vysvětlil Hoffman.

Cítí nervozitu z nové výzvy? „Chci to dělat. Úvěry přebila víra, že se plán prostě povede. Jde o takovou zdravou nervozitu, nápadu ale věřím. V budoucnu chci otevřít i základní školu na stejném principu,“ dodal na závěr.

