Ústečané se v souvislosti s dopravními uzavírkami obávají jednoho velkého kolapsu. Dopravní opatření budou podle představitelů krajského úřadu rozsáhlá a nepříjemná. Naplno začnou v listopadu, kdy se Benešův most uzavře. Ze Střekova do centra Ústí a do dalších lokalit na druhé straně řeky bude pro řidiče aut i pro městskou hromadnou dopravu k dispozici jediná objízdná trasa přes Mariánský most.

Objízdné trasy

Například do nemocnice či do Všebořic Střekované budou využívat buď cestu přes Krásné Březno a následně přes Výstupní ulici, Dobětice a Severní Terasu, nebo přes západní část města Klíšskou ulicí. Pro případ kolapsu existuje ještě jedna trasa, kterou budou moct řidiči využít, a to cestu přes Žižkovu ulici a následně částí dálnice D8. Úsek dálnice Řehlovice – Knínice je zdarma už několik let, takže Ústečané při objízdné trase nemusí mít dálniční známku.

Na řadě míst zároveň dojde k úpravě přednosti v jízdě, konkrétně například v Krásném Březně u čerpací stanice na křižovatce ulic Drážďanská a Neštěmická či právě na Mariánském mostě. Některé křižovatky budou doplněny semafory, které disponují detekcí na zvýhodněný průjezd složek Integrovaného záchranného systému a veřejné linkové dopravy. Tato vozidla budou mít vyhrazené pruhy, čímž by nemělo docházet k větším zpožděním pro autobusy a trolejbusy.

Nejbližší časový harmonogram

• Dokončení lávky - 6. listopadu 2024

• Přeložky inženýrských sítí - 1. července 2024

• Uzavření Přístavní ulice na dva dny - září 2024

• Uzavření Benešova mostu - listopad 2024

• Počátek úplných dopravních omezení – listopad 2024

Ze situace jsou nejvíce znepokojeni Střekované a lidé z okolních vesnic na pravém břehu Labe. Kraj ještě jedná o možnosti zvýšení spojů vlakové dopravy mezi Střekovem a ústeckým západním nádražím. „Vlak by ve špičce mezi Střekovem a západním nádražím jel každých patnáct minut,“ řekl Jindřich Franěk z krajského odboru dopravy.

V prostoru bývalého fotbalového hřiště na Střekově rovněž s největší pravděpodobností vznikne provizorní parkoviště pro více než 200 aut. Lidé by následně pro přístup do centra využili lávku či městskou hromadnou dopravu, čímž by se alespoň částečně ulevilo kolonám v centru. Obyvatelé například Velkého Března či Svádova by rádi k přesunu přes Labe zvolili velkobřezenský přívoz, jeho fungování je s možným nedostatkem vody ovšem nevyzpytatelné.

Jeden z občanů Střekova zástupce kraje a města upozornil, že v případě nehody na „ústecké“ straně Střekované jezdí do města hodinu a půl. „Máme to vyzkoušené. Je nehoda, zablokuje se to a neprojede nic,“ okomentoval s obavou upravený nájezd na Mariánský most.

Nejnovější ústecký most byl rovněž středem otázek, hlavně zda je dostatečně udržovaný a zda je v dobrém technickém stavu, aby po celou dobu rekonstrukce sousedního mostu sloužil naplno. Vlastníkem Mariánského mostu je město Ústí nad Labem.

Středeční veřejná prezentace v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje probíhala za účasti krajských i městských představitelů, nechyběli ani zástupci Integrovaného záchranného systému, projektant či stavbyvedoucí.

„Benešův most bude zvednutý o více než půl metru a dojde k bourání ocelové konstrukce,“ nastínil prvotní kroky během prezentace Pavel Kuděj, stavbyvedoucí celého projektu, pod nímž jsou podepsány společnosti Metrostav TBR a.s., STRABAG Silnice a.s. a V-CON, s.r.o. Celková rekonstrukce vyjde na více než 600 milionů korun, dotaci ve výši 524 milionů korun poskytlo kraji Ministerstvo vnitra, Ústecký kraj ze své kasy zaplatí zhruba 100 milionů korun.