Hvězdy Ústeckého kraje v podnikání a inovacích. Ústí bere třetí místo

Martin

Košťál Petra

Stolín Froese

Most, Chomutov a Ústí nad Labem. To jsou tři města v Ústeckém kraji, kde se nejvíce daří podnikání. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž analytici hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.

Ocenění: Robert Plechatý, tajemník magistrátu Chomutov, Jana Falterová Zudová, členka Rady města Mostu pro oblast dotací, a Tomáš Vlach, náměstek primátora Ústí nad Labem. | Foto: communa.cz

Srovnávací výzkum Město pro byznys už 17. rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností, celkem 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy. Ústí nad Labem se v tomto výzkumu v rámci Ústeckého kraje umístilo na třetím místě. Vhodné podmínky pro podnikatele zde tvoří například dopravní dostupnost nebo dobře zpracované webové stránky z pohledu podnikatele. Důkazem podnikatelského potenciálu města je i fakt, že je zde velké množství firem, které zaměstnávají více než 250 lidí. Dračí lodě ve Vaňově se blíží. Soutěžit bude přes 1000 sportovců, MHD posílí „Děkujeme za ocenění, které městu dává nálepku vhodného místa pro podnikání včetně kvalitního informování podnikatelů,“ řekl primátor Petr Nedvědický. Analýza ukázala, že statutární město Most má v rámci Ústeckého kraje vysoce nadprůměrný počet právnických osob a zejména obchodních společností. Příslibem budoucího rozvoje je pak nízký index stáří podnikatelů. Výzkum také zjistil, že ve městě získává na popularitě elektromobilita, o čemž svědčí vysoký počet dobíjecích stanic v přepočtu na 100 firem. Ze všech 16 obcí s rozšířenou působností v kraji dosáhl Most druhého nejlepšího výsledku jak v testu elektronické komunikace ověřujícím odpovědi podnikatelům od živnostenských úřadů, tak v kvalitě webových stránek z pohledu podnikatele. Navíc se ukázalo, že město Most vynakládá nadprůměrné finanční prostředky do oblasti veřejné dopravy a sociální péče. Ústecká univerzita v obležení: Přes sto policistů a střelci. Studenti měli volno „Již od roku 2022 provozujeme v Mostě coworkingové centrum, které je velmi využíváno a do budoucna plánujeme jeho rozšíření. Aktuálně také zastupitelstvo města Mostu schválilo manuál vizuálního smogu, kterým chceme zkultivovat také optické prostředí místních provozoven,“ vysvětluje členka Rady města Mostu pro oblast dotací Jana Falterová Zudová. Celkové pořadí

Město pro byznys 2023 Most

Chomutov

Ústí nad Labem

Louny

Kadaň

Žatec

Lovosice

Litvínov

Bílina

Podbořany

Varnsdorf

Roudnice nad Labem

Teplice

Děčín

Rumburk

Litoměřice Chomutov podle výzkumu vede v počtu nově vznikajících firem a v objemu investic do oblasti vzdělávání a sportu. Vůbec nejlepší výsledek si město připisuje v testu elektronické komunikace, který ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Testy ukázaly, že si Chomutov udržuje stabilní finanční rezervy pro rychlou reakci na ekonomické příležitosti. „Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Mohlo by vás zajímat: VGP staví v Ústí další halu. Místo tam najde logistická společnost RTR Zdroj: Martin Mudroch

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu