Na mostě spojujícím oba břehy Labe bylo nutné změnit dopravní značení. Nově jsou na silnici dva jízdní pruhy místo tří. Pro osobní automobily se původně most měl otevřít v neděli 30. října, projet po něm ale mohou už nyní. Autobusová a nákladní doprava se přesouvá až do ukončení celkové rekonstrukce na sousední Mariánský most.