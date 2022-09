Uzavřený chodník může leckoho nemile překvapit. Občas se ale najdou i tací, kteří jeho stav nerespektují a přes zákaz vstupu pokračují v cestě, aniž by na druhou stranu přešli. „Chodím tudy dvakrát denně, je to rychlejší než čekat na MHD. Tak průměrně jednou denně tam někdo projde,“ líčila Střekovanka Věra Ščuková. „Nemyslím si, že by uzavření chodníku byl takový problém, abych kvůli němu riskovala zdraví,“ krčila rameny. Neukázněného chodce ostatně zachytil i fotograf Ústeckého deníku během návštěvy místa.

Chodník není zavřený nadobro. „Je to jen dočasné opatření. Během zhruba měsíce bude opravený a opět pro chodce přístupný,“ poznamenal šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Co se samotné velké rekonstrukce týká, ta už je v pohybu. Podle krajského radního Tomáše Riegera už na ni bylo vydáno stavební povolení. Nyní mají architekti zhruba dvacet týdnů na dopracování stavební dokumentace. „My sice budeme tlačit, aby to bylo rychleji, ale vychází to na 15. ledna příštího roku. Pak hned vyhlásíme veřejnou zakázku na obě části rekonstrukce. Tedy na stavbu lávky i samotnou rekonstrukci. Než vybereme firmu, to bude vzhledem k náročnosti investice na zhruba čtyři až šest měsíců, určitě se budou hlásit i zájemci ze zahraničí,“ informoval.

Stavba lávky by měla začít v polovině příštího roku. Bude sloužit pro pěší a stavaři na ni zároveň přeloží všechny inženýrské sítě, které vedou po Benešově mostě. „Hned potom uzavřeme most a začnou stavební práce. Takže říkáme, že rekonstrukce bude někdy v letech 2024 až 2025. Most je tak zanedbaný, že bude potřeba zvednout oblouk a jinak kompletně všechno okolo něj vyměnit,“ poznamenal radní Rieger.

Dopravní peklo

Dvouleté uzavření pro mnohé ústecké řidiče ovšem představuje vyhlídku na dopravní peklo. Například MHD bude sice moci jezdit díky trolejbusům na baterie přes Mariánský most, ale zároveň přispěje k jeho zacpávání. Sjezdy jsou totiž krátké a projektované na mnohem menší provoz.

Na problematiku upozorňují i experti na dopravní bezpečnost. „Lidé si budou muset ráno na cestu do práce naplánovat dostatečnou časovou rezervu. Už takhle bývají ve špičkách kolony. Obrázek si bylo možné udělat během uzavírky při půlmaratonu. Velmi špatně se najíždí na hlavní silnici u Nové a hrozně špatně se bude najíždět na pruhy směrem do centra. Je to krátký úsek na přejetí přes tři pruhy. Do toho provoz z Krásného Března, bude to síla. Zavládne nervozita,“ uvedl bývalý koordinátor Besipu pro Ústecký kraj Jan Pechout.