Silniční most v Mojžíři. | Video: Martin Mudroch

Martin Košťál dnes 05:46

/FOTO, VIDEO/ Bude to peklo, na které se žádný řidič netěší. Řeč je o opravě mostu v Mojžíři na důležité silniční tepně z Ústí do Děčína. Rekonstrukce estakády vypukne ke konci toho roku, samotný most bude úplně uzavřen na jaře příštího roku. Objízdná trasa povede přes Libouchec a Jilové po silnici I/13. Dvouletá oprava mostu na hlavním tahu I/62 přijde na zhruba 320 milionů korun.