Nedobrá kondice mostu však nedělá příliš dobře lidem, kteří bydlí v okolí. Mají totiž obavy, že by se mohl zhroutit. To však prý zatím nehrozí, alespoň podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je za stav dálnic a dálničních staveb zodpovědné. Přesto ale ŘSD připouští, že bude potřeba rekonstrukce.

„Není to příjemné. Doufám, že sem dají alespoň nějaké sítě jako pod Benešák v Ústí. Taky nevím, jestli to množství aut a kamionů most dál neničí. Nedovedu si představit, co všechno by se mohlo stát, kdyby to most nevydržel. I té naší kapličky by byla škoda,“ poznamenal jeden z místních obyvatel, jméno si ale nechal pro sebe, protože podle svých slov nechce před svými sousedy vypadat příliš vylekaně.

Náladu ovšem lidé vyjádřili otevřeně na sociální síti Facebook. Například Bohuslav Růžička poznamenal, že opadávání betonů začíná dost brzy. „Mosty, co vydržely staletí, se už nestaví,“ napsal.

Domy stojí ve vzdálenosti asi sto metrů od mostu, vedle pylonů teče potok, Teoreticky by tedy most mohl po pádu způsobit neštěstí řidičům i místním. Podle trmické starostky Jany Oubrechtové zajištění mostu zkomplikovalo počasí. „Přesněji silný vítr, který znemožnil použití plošiny, ze které by dělníci mohli odebrat nestabilní porušený beton,“ řekla.

ŘSD s ní prý jinak komunikuje vcelku dobře. Prý od něj dostává všechny potřebné informace. Už začátkem ledna prováděla státní instituce práce na odtokových kanálcích, ale ne zespod mostního tělesa. Proto město organizaci informovalo a ta minulý týden provedla první kontrolu práce. „Informace jsem dostala hned druhý den,“ uvedla starostka.

Mluvčí ŘSD Jan Studecký informoval, že most skutečně ošetřili a zabezpečili. „V příštím týdnu budou pod most ještě pro jistotu instalovány sítě. S městem Trmice jsme v neustálém kontaktu a informujeme je o všech našich krocích,“ sdělil.

Dálniční most Trmice vyrostl ještě za komunistického režimu v letech 1984 až 1987, starý je tedy již pětatřicet let. „V příštích letech je proto plánována kompletní oprava. Aktuálně se most nachází ve stavebním stavu čtyři ze sedmi možných,“ pokračoval mluvčí.

To konkrétně znamená, že jeho vady a poruchy nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost mostu, ačkoliv v budoucnu by ji nepříznivě ovlivnit mohly.

Odborník na mosty, architekt Petr Novák k tomu poznamenal, že povětrnostní vlivy, tedy mráz, voda či horko, udělají své. „Jestliže z toho lítají kusy betonu, je to špatně. To už je z hlediska bezpečnosti podjezdu a podchodu stav havarijní, bylo by potřeba jej zabezpečit sítěmi, podobně jako ten ústecký. Také by asi bylo potřeba, a správce by to měl zvážit, co nejdříve začít s opravami a klidně most i zavřít, minimálně na té straně, co padá beton,“ myslí si Novák.

„Sítě už prý má ŘSD naceněné, a jakmile bude znám dodavatel, nainstalují je a nejpozději do konce příštího týdne nejhorší úseky otlučou,“ dodala starostka Jana Oubrechtová.