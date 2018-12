FOTO: Lidé z Ústeckého kraje cestují za milovanou Popelkou na zámek Moritzburg

Moritzburg - Oblíbenou filmovou pohádku opět připomíná výstava v sousedním Sasku.

K předvánoční době to rozhodně patří. Saský zámek Moritzburg, kde se natáčely některé scény světoznámé filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku, musí vidět snad každý. Do romantické destinace míří také množství lidí z Ústeckého kraje. Výhodou totiž je, že zimní výstava je celá v češtině.

„Je to nádhera,“ nechala se slyšet po absolvování prohlídky Jana Králíková, která dorazila z podkrušnohorského Litvínova. Prohlídku absolvovala s manželem, dcerou a zeťem. „Moc se nám zámek líbí. Milujeme to tam za každého počasí. Ten park je úžasný,“ přidala se Marta Ctiborová.

Zámek Moritzburg láká na výstavu o Popelce od poloviny listopadu. Do úterý 4. prosince si tradiční zimní expozici na autentickém místě natáčení nenechaly ujít tisíce návštěvníků.

„Výstavu v minulých letech už zhlédlo přes milion návštěvníků, z nich jich více než sto tisíc přijelo z Čech,“ pochlubila se Deníku Pavla Kopecká z agentury Internationales Marketing Dresden, která má na starost propagaci saské metropole Drážďany a nejbližšího okolí. Kopecká také podotkla, že řada lidí sem přijíždí i z Ústecka.

Filmová pohádka z roku 1973 se na zámku natáčela v česko-německé koprodukci. Na výstavě jsou k vidění původní kostýmy, rekvizity, sál, kde se točila scéna s bálem, ale i samotná filmová pohádka. A v češtině.

V zámeckém kině bude v této sezoně uvedena ještě dvakrát, a to 26. ledna a 2. února. Návštěvníci se mohou vyfotit s figurínami hlavních postav romantického příběhu. Celkem je zde na sto exponátů. Příchozí si mohou také zasoutěžit.

Mimo to se ještě díky promítanému filmu o filmu dozvědí spoustu zajímavostí o tom, jak probíhalo natáčení. Původně se mělo točit v létě, ale štáb se rozhodl na zimním filmování. Režisér Václav Vorlíček v dokumentu hovoří o tom, s čím se filmaři museli potýkat.

„Když jsme jeden den chtěli točit, byl okolo sice sníh a zámecké jezero zamrzlé, ovšem jak bylo vypuštěné a nízká hladina, tak byl led černý a vypadalo to jako nějaké pole. Přemýšleli jsme, co s tím. Nakonec nás napadlo vyslat na led množství bruslařů, aby ten tmavý led rozjezdili. Vznikla tak potřebná bílá kulisa, aby vše ladilo,“ líčil Vorlíček.

Juráškové jsou dva

Průvodce dokumentem zase přidal příhodu s koňmi. „Ve filmu hráli čeští i němečtí. Ty české jsme přivezli do Německa. Protože v Československu zrovna v tu dobu vypukla epidemie slintavky, tak jsme se s nimi nemohli vrátit na další natáčení domů a museli jsme je nahradit jinými. Proto, kdo bude pohádku pozorně sledovat, zjistí, že Popelčina koně Juráška hrají dva představitelé,“ popsal průvodce.

Podle Vorlíčka pohádku vysílají televizní stanice v celé Evropě, ale i v Jižní Americe nebo na severním pólu vždy 24. prosince. „Jednou ji v Norsku nezařadili a hned na druhý den obdrželi množství stížností, tak ji nahonem zařadili ještě mezi svátky,“ dodal režisér.

Tři oříšky pro Popelku / Na bále Zdroj: YouTube.com/Zdeněk Trávníček

Výstava na zámku Moritzburg potrvá do 3. března. Vstupné je 8 eur, zlevněné 6,50. Děti do 6 let mají vstup zdarma, děti od 6 do 16 let platí 1 euro.

Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, přičemž poslední návštěvníci jsou na výstavní okruh vpuštěni hodinu před koncem prohlídek. Výstava má 24. a 31.prosince, stejně jako 1. a 2. ledna, zavřeno.