Motoráčky spolknou 9 milionů korun. Bude jezdit "Švestkovka" i o všední dny?

Zubrnice, Ústecký kraj - Krajský úřad i letos podpoří turistické tratě do Zubrnic či přes Středohoří.

O turistické železnice, tedy třeba Švestkovou dráhu nebo Zubrnickou muzeální železnici, cestující nepřijdou. I letos na nich totiž Ústecký kraj objednal dopravu.

Dokonce zvažuje, že by jednu z těchto tratí zařadil do běžné dopravní obslužnosti. Zároveň chce vyjednat opravu železnice na Úpořiny, poničené sesuvem, kterou chce stát zrušit kvůli příliš vysokým nákladům na opravu.

Další podporu železniční turistické dopravy potvrdil náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek.

„Objednáváme ji už třetím rokem, má velký úspěch. Přemýšlíme, že bychom zařadili Švestkovou dráhu i do systému dopravní obslužnosti, tedy kromě víkendů i přes týden. Otázka je, kolik to bude stát. Bylo by to na úkor něčeho jiného, nejspíše autobusů. Musíme to tedy ještě projednat se starosty. Autobusy jezdí od škol a místních úřadů, vlaky potřebují nádraží,“ připomněl Komínek.

Dopravu na turistických tratích kraj financuje několika miliony ročně. „V letošním roce budou náklady na provoz železničních turistických linek činit 9,3 milionu korun,“ doplnil Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Na Švestkové dráze leží například město Třebenice na Litoměřicku. Zdejší starostka Martina Patrovská uvedla, že lze jen těžko odhadnout, jak se lidé zachovají. „Odebrání některých autobusových spojů a naopak přidání vlakových by byla potřeba otestovat. Obávám se, aby lidé z pohodlnosti nesáhli po automobilu,“ řekla starostka.

Z provozu Švestkové dráhy

Náměstek hejtmana Komínek také upozornil, že kraj usiluje o to, aby stát opravil úsek tratě 097 mezi Teplicemi a Lovosicemi, který v roce 2013 poničil spolu s rozestavěnou dálnicí D8 sesuv u Prackovic.

„Státu se do toho ale moc nechce, protože by to prý bylo moc nákladné. Připadá mi to, jako bychom čekali, až nám spadnou všechny mosty, a pak už je neopravovali,“ kritizoval Komínek postup Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) ve věci poškozené železnice.

SŽDC však podle jejího mluvčího Marka Illiaše nezahálí. Na základě požadavků ministerstva dopravy vybírala ze tří navržených variant opravy, rozhodovala se mezi mostem, náspem a lehčeným náspem. K dalšímu rozpracování míří projekt přemostění utrženého úseku trati.

„Projekt bychom měli předložit centrální komisi ministerstva dopravy do poloviny tohoto roku. Předpokládané náklady obnovy poničeného úseku trati jsou zhruba 800 milionů korun,“ popsal kroky SŽDC Marek Illiaš.

Materiál teď putuje po ministerstvu dopravy vnitřním připomínkovým řízením. „Zatím je tedy ještě předčasné jakékoli závěry komentovat. Vládě bychom materiál chtěli předložit na jaře,“ dodal tiskový mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Na Švestkovou dráhu vyjede v pátek parní vlak

Na Velký pátek, tedy 30. března, bude v Mostě od 7.30 hodin zahájena nová sezona víkendové turistické linky T4 Lovosice - Most. Na trať vyjede mezi pravidelnými spoji mimořádný parní vlak tažený lokomotivou 423.041 přezdívanou Velký bejček. Zapřaženy budou bufetový a čtyři historické vozy. Velký bejček vyráží v 8.30 hodin. Cestující se můžou těšit na občerstvení a doprovodný hudební program. Prohlídky parní lokomotivy pak proběhnou v Třebívlicích, Třebenicích, Lovosicích, Libčevsi a Mostě podle jízdního řádu.