Oficiální tisková konference k ústeckému půlmaratonu proběhla v pátek 20. září v 11 hodin. V deset dopoledne začínala "školní" tiskovka pod vedením Davida Cihláře se vzácnými hosty v tělocvičně ZŠ Pod vodojemem ve Všebořicích.

Setkání se sportovci před ústeckým půlmaratonem v tělocvičně ZŠ Pod Vodojemem ve Všebořicích. | Foto: Miroslav Vlach

Když vcházeli vybraní sportovci na naleštěné parkety do sálu, zvukař pustil do reproduktorů Smetanovu Vltavu. Červené žíněnky obsadili školáci, po stranách usedl učitelský sbor, na otázky zvědavců odpovídali sportovci i organizátoři. Na chvilku se tam objevil i ředitel akce Václav Skřivánek. Pozdravil, pochválil a pozval děti do ulic města. Velkou novinkou běžecké show Mattoni 1/2Maraton 2019 v Ústí nad Labem je neúčast afrických běžců, šanci dostala tentokrát Evropa.