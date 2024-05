„Po úspěchu je vždycky zvýšený zájem o hokej, děti objeví jeho kouzlo a chtějí hokej hrát ve velkém. Platilo to po olympiádě v Naganu, v roce 2005 i v roce 2010, bude tomu tak i letos,“ přiblížil šéf ústecké hokejové mládeže Vladimír Evan. Finále sledoval doma. „Chtěl jsem si to vychutnat v klidu, takže žádná hospoda. Byl to parádní hokej z obou stran,“ doplnil.

Hokejová horečka v Ústí! Fanoušci tlačili Česko ke zlatu v kampusu i v nároďáku

Na sledování letošního mistrovství v partě přátel naopak vsadil ústecký radní pro sport Jiří Horák. Velkým hokejovým fanouškem byl už při dřívějších domácích turnajích v letech 2004 a 2015.

„Na zahradě mám v pergole plátno a dělám tam takové amatérské studio mistrovství světa. Sejdeme se s kamarády, grilujeme, dáme si nějaké pivo, vsadíme si na střelce mezi sebou a fandíme,“ popsal Horák.

Sluneta a hokej

Stovky lidí sledovaly finále v kampusu ústecké univerzity, fandilo se také v Národním domě. Řada příznivců na hromadné sledování zamířila hned ze sportovního centra Sluneta, kde před hokejem probíhal třetí finálový zápas basketbalové ligy mezi Ústím a Nymburkem. Mimochodem – Sluneta v prvním domácím souboji rovněž zvítězila.

„Vyhrála Sluneta, potom jsme zametli se Švýcary, za mě dobrý,“ hýřil spokojeností ředitel ústeckého Kulturního střediska Jan Kvasnička. V Národním domě podle něj bylo zhruba 120 lidí. „Zprvu to bylo komornější, lidi byli nervózní, ve třetí třetině to z nich ale spadlo a atmosféra byla nakonec skvělá. A hokej? Nejsem odborník, ale ti kluci jeli na krev, prostě paráda,“ liboval si.

Další historický milník: První finálová výhra! Ústí nepustilo Nymburk k ničemu

Kvasnička prozradil, že ve hře bylo i promítání finále v letním kině, situaci ovšem nenahrávala řada faktorů.

„Byl tam festival, který jsme nezaštiťovali my, zároveň nemáme úplně techniku na takové přenosy, museli bychom si ji vypůjčit, což by stálo dost peněz. Národní dům nebyl narvaný k prasknutí, těžko tedy říct, kolik lidí by do letního kina nakonec přišlo,“ kalkuloval Kvasnička.

Odchovanec Harkabus: Mám fakt radost!

Domácí šampionát si nenechala ujít řada ústeckých odchovanců. Třeba třicetiletý Tomáš Harkabus obléká dres Dukly Jihlava, v minulosti působil také v Karlových Varech, kam odešel právě z Ústí. Ze zlaté party zná osobně Jakuba Fleka a Ondřeje Beránka.

„Finále jsem sledoval doma, věřil jsem, že Švýcary porazíme. I když kluci vedli, hráli pořád aktivně, žádného zanďoura. Hodně jsem jim fandil a mám fakt radost, že zůstal titul u nás v Česku,“ užíval si Tomáš Harkabus jedinečný zážitek. V mládežnických kategoriích oblékal reprezentační dres, na velký turnaj se ovšem neprobojoval.

ČEZ RunTour v Ústí: běžci zaplnili ulice města. Najdete se na fotkách?

Co nevyšlo u Tomáše Harkabuse, to v minulosti zvládl Martin Štěpánek, další známý odchovanec ústeckého hokeje. V roce 2000 byl členem reprezentace, která v Petrohradě získala druhý titul mistrů světa za sebou.

Věděli jste, že kapitán mistrů světa Roman Červenka odehrál jednu sezonu v Ústí nad Labem? Bylo to v ročníku 2005/2006, ve 23 utkáních nastřílel za Slovan sedm branek a přidal šest asistencí. Červenka přes Ústí zamířil do Slavie a přes Rusko následně až do NHL, kde oblékal dres Calgary Flames, nyní působí ve Švýcarsku. Ze světových šampionátů má dvě zlaté a dvě bronzové medaile.

„Malinko jsem po letošním finále vzpomínal na to naše zlaté mistrovství. My to měli v Rusku, moc hráčů z NHL se tam tehdy nehrnulo. Tady se hrálo doma a ještě se udělalo zlato, nemohlo to pro kluky dopadnout lépe,“ řekl Ústeckému deníku Martin Štěpánek.

Celý turnaj byl podle něj úžasný. „Všechno to bylo parádní, hokej, organizace, nemělo to chybu. A největší hvězda? Jednoznačně vyzdvihnu brankáře Dostála. Chytal neskutečně,“ pochválil gólmana Martin Štěpánek. Finále sledoval z obýváku.

I on po zlaté medaili doufá, že hokej zažije vzestup, v Ústí trénuje několik mládežnických kategorií. „Těším se na to, dětí bude víc. Pro Česko to byla výborná reklama a třeba se do sportu bude dávat více peněz, nějaký boom očekávám,“ uzavřel mistr světa.

