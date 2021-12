Od dubna probíhaly přípravy na předání budovy stavební firmě, následovalo stěhování tříd do náhradních prostor. Pak přišla na řadu samotná rekonstrukce. V mateřské škole se vytvořila jedna třída navíc, a to pro děti mladší tří let. Došlo k renovaci kuchyňského provozu, sociálního zázemí pro provozní pracovníky a zateplení objektu.