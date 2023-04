K jejich sporu si hned přisadily na sociálních sítích desítky lidí. Viktor, který v klubu v atriu ústeckého magistrátu pracuje jako vyhazovač, podle některých běžně obtěžuje dívky na záchodcích. Kauzu nakonec bude muset rozplést policie, na kterou se čtvrtý nejhezčí chlap republiky roku 2021 obrátil s trestním oznámením. Jako ostatně i údajně napadená dívka. Oba, Viktor i Nina, se přitom ve svých líčeních až do okamžiku rozkolu podivuhodně shodují. Co se vlastně stalo?

„Nina sem přišla v době, kdy jsem zrovna pracoval. Upadla a ošklivě si poranila koleno. Tak jsem ji ošetřil a poskytl jí první pomoc. Pravda je, že jsme spolu flirtovali a nakonec si vyměnili telefonní čísla. Za mnou v podniku byl tehdy i můj táta a díval se na to,“ popisoval onen večer Viktor.

Druhý den, nedaleko baru, prý do sebe omylem otec a Nina narazili.

„Byl to prostě nechtěné drcnutí, jenže kamarádi Niny se do něj pustili. Táta radši mávl rukou a šel pryč, za mnou do podniku, kde mi to vyprávěl. Rozzlobilo mne to a tak jsem jí dal po telefonu, ať už sem nechodí, ale ona přišla. Měli jsme venku kvůli tomu spor, ona vytáhla nůž a já ji nohou od sebe odstrčil, vůbec jsem jí nepraštil,“ doplnil svou verzi.

Nina, která si přála své příjmení udržet v anonymitě, vypráví úplně to samé, až do chvíle setkání s Agateljanovým otcem.

„My nevyvolávali žádný spor. On do mě strčil, já odletěla a kamarádi se mě zastali. Tak do nás strkal, i do kamaráda, co šel se mnou. Vyvolal naprosto zbytečnou hádku. Viktor mi pak psal, abych se omluvila, ale já do jeho otce nestrčila, a tak jsem mu odpověděla, že se omlouvat nebudu. Na to konto mi Viktor řekl, ať tam už nechodím,“ vyprávěla s tím, že ve čtvrtek byla na party v Revoluční ulici. „Ostatní se nakonec vydali do Rock Cafe, tak jsme je šli jen doprovodit. Já bych ale dovnitř nešla, jenže Viktor vyšel ven a dal mi ránu. Chtěl uhodit kamaráda a trefil mne. Já si pamatuju, že mi dal ránu. Cizí člověk mě odtáhl pryč. Šla jsem s tím na policii,“ povzdechla si.

Nekamarádit se, neflirtovat

Podle Vladimíra, ústeckého vyhazovače s dvacetiletou praxí, bývá obvyklé, že muži v takové pozici bývají lovnou zvěří sexuchtivých žen a dívek. „Ale především je to velmi exponovaná pracovní funkce. Každý opilec a pouliční rváč se chce chlubit tím, že sundal vyhazovače. Vypráví se o nich celé legendy. Člověk tomu nesmí podlehnout, je to práce. Viktor udělal chybu, že si nedovedl udržet profesionální odstup. V práci se s nikým nekamarádit, neflirtovat. Co je v domě, není pro mě. Měl té holce zavolat sanitku, a pokud ji musel ošetřit, tak v podstatě beze slov. Byl v práci. On ale nemůže nikomu zakazovat vstup, a pokud byla agresivní, tak nutná obrana a hned volat policii,“ vysvětloval s tím, že na vyhazovače a podobné profese související s bezpečností existují náročné kurzy, včetně právního minima, zakončené vydáním příslušného osvědčení.

„Musí to dělat člověk, který ví, co dělá. Já bych do toho bez vědomostí nešel, je to o hubu. Obzvlášť dneska,“ upozornil Ústečan. Viktor i Nina nakonec svou verzi příběhu zveřejnili na Facebooku. Nejen oni, též jakýsi Cgb Spender, který Viktora Agateljana i podnik samotný tvrdě obvinil z nepravostí.

„Chtěl bych varovat hlavně dívky před návštěvou The Legends Rock Cafe - ÚnL. Na dveřích je tam jistý Viktor Agateljan, který rád obtěžuje dívky na dámských záchodech. Jednu dívku dokonce v klubu znásilnil. Vsadil bych se, že nebyla první a ani poslední. Jeho vypečený tatínek ji pak vykopl bočním vchodem a nechal ji tam ležet ve vedlejším průchodu. Nechápu, jak majitel klubu může toto dopustit. Ale když tam mohou v klidu pít alkohol a užívat drogy nezletilí, tak je asi pro ně košer i toto. Rád bych apeloval na lidi, kteří mají s tímto klubem podobnou zkušenost, aby se mi ozvali. Nebojte se. Tohle se nesmí nechat jen tak,“ napsal.



S tímto textem ale Nina nechtěla mít nic společného. „Já jsem to nepsala. Ale mně osobně, když jsem svůj příběh zveřejnila, napsalo nějakých dvanáct holek, že je Viktor obtěžoval, a jedna, že ji znásilnil,“ řekla.

Viktor ale podobná prohlášení rozzlobeně odmítá jako sprosté pomluvy. „Tohle mě velice poškozuje. Kdybych to dělal, tak riskuji ztrátu sponzorů a statisíce korun, nejsem sebevrah. Tyhle pomluvy jsou opravdu zlé. Budu to muset řešit po skončení vyšetřování právní cestou u soudu, pokud se něco takového stane,“ varoval.

Deník se s žádostí o vyjádření obrátil i na provozovatele baru Martina Nedvěda, který však spor obou aktérů nechtěl komentovat.