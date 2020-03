Záchranáři za asistence strážců zákona muže odvezli z Palachovy ulice do Masarykovy nemocnice na vyšetření.

Muž v Palachově ulici v Ústí nad Labem chodil před jedoucí auta a vykřikoval, že má koronavirus. Na místě zasahovali strážníci i záchranáři. | Foto: MP Ústí nad Labem

Do ústecké Palachovy ulice museli v pátek 13. března odpoledne vyjíždět strážníci. Podle svědků tam muž vstupoval do silnice před jedoucí auta a křičel, že má koronavirus. Na místo se vydala také záchranná služba, za asistence strážců zákona muže odvezla do Masarykovy nemocnice k vyšetření.