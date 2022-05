Drama v Libouchci: muž s granátem vyhrožoval, že se odpálí. Skončil na záchytce

/FOTO, VIDEO/ Nečekané drama zaskočilo v pátek 6. května obyvatele malého panelového sídliště v Libouchci. Policie je evakuovala, zůstat mimo prostor obklíčený zásahovou jednotkou musely i děti ve škole. Vše ukončila až zásahová jednotka - v zamčené části článku se dočtete, co na to říkali místní lidé, co měl nakonec muž u sebe nebo kde nakonec skončil.

Zásah policie v Libouchci v pátek 6. května | Foto: Deník

V jednom z bytů v Libouchci se během dopoledne zabarikádoval starší muž. S pistolí a granátem v ruce vyhrožoval, že se zabije. „Šla jsem zrovna okolo a vyhnali mě. Byli tam hasiči, policisté, sanity. Evakuovali celé okolí a ze školy byl zákaz vycházení,“ popisovala situaci jedna z místních obyvatelek, která se představila jako Jana. „Nakonec mi volala kamarádka ze sousedství, že už evakuují i tu školu. Všude byli policisté se samopaly, zásahovka, a ten člověk pořád držel pistoli i granát, že to odpálí,“ líčila. Muž s granátem v Libouchci vyhrožoval sebevraždou. Policisté evakuovali okolí Zásah řídil okresní policejní ředitel Vladimír Danyluk. „Na tísňovou linku nám oznámili, že v Libouchci v panelovém domě sedí v obývacím pokoji muž. Údajně měl mít u sebe pistoli a vyhrožovat, že ukončí život,“ informoval s tím, že evakuace zasáhla okolí až do sedmdesáti metrů od domu. Policisté ovšem do obýváku nevtrhli okamžitě. Nejprve si museli ověřit, zda muž může skutečně mít zbraň a granát. Některé informace podle svědků dokonce hovořily o tom, že dotyčný by měl mít granáty dva. Někteří lidé tvrdili, že dotyčný je soudce na penzi, jiní, že byl původně policista, že býval příslušníkem SNB nebo dokonce komunistické tajné bezpečnosti StB. Školu oddělovaly výkresy žáčků Školu od sídliště dělí malý můstek přes potok. Areál odděloval od místa dramatu i plot, rozkvetlé stromy a galerie výkresů místních školáků, vyvěšené na plotech a zábradlích. „Nejdřív nám ředitelka řekla, že nemáme chodit ven, a nakonec nás všechny poslali pryč,“ tvrdila jedna ze školaček. „Když to skončilo, tak jsme se šli podívat, jak to v ulici vypadá a trochu to rozebrat,“ přitakávala její spolužačka. Zásahová jednotka nakonec vtrhla do bytu a nebezpečného důchodce zadržela. „Odebrali jsme mu granát, pistoli, ty podrobíme expertíze. Poté byl transportován ho do ústecké nemocnice,“ pokračoval policejní ředitel Danyluk. Jak dlouho celý zásah trval, nechtěl kvůli pokračujícímu vyšetřování upřesnit. Pervitin prodávali mokrý, vážil víc. Léky vozil gang z Polska, zasáhla policie O tom, zda nepodařený sebevrah skončí ve vazbě, nebo bude hospitalizovaný v nemocnici, se ovšem rozhodne až v sobotu. „Muže jsme z Emergency převezli na psychiatrii, tam mu zjistili alkohol v krvi. Nyní je v Teplicích na protialkoholní záchytné stanici, kde je hospitalizován za asistence policie,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Společnost zastřešuje nemocnice zřizované Ústeckým krajem. Podobně kuriozní případ, kdy muž vyhrožoval sebevraždou, řešili před časem například i v Ústí nad Labem. Před dvěma lety tam strážníci museli zasáhnout na železničním mostě. Muž středního věku tam v ruce třímal skleněný střep, pořezal si ruku od zápěstí po loket a nepřestal, ani když k němu hlídka dorazila. „Chlapi mu okamžitě střep sebrali a poskytli první pomoc. Pořádně krvácel. Pak ho odvedli z mostu až ke schodišti, kde už nehrozilo, že by pokračoval v dalším sebepoškozování, nebo skočil z mostu do řeky. Nakonec skončil v nemocnici,“ dodal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

