Muzeum láká v úterý na Den seniorů. Celý den až do večera

Mechanici a opraváři osobních automobilů Automechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Podhoří č.p. 361/2, Všebořice, Ústí nad Labem., Pracovní náplň: údržba, oprava a seřizování motorových vozidel VOLVO., Požadavky: praxe v oboru nebo výuční list, Řidičský průkaz sk. B, uživatelské znalosti PC, zájem o vzdělávání v oboru, pečlivost, spolehlivost a odpovědnost, kolektivní spolupráce., Nabízíme: mzdu 20 000 - 35 000,- Kč., příspěvek na závodní stravování., Kontakt: zájemci se mohou hlásit na e-mail.. Pracoviště: Auto in s.r.o. - úl, Podhoří, č.p. 361, 400 10 Ústí nad Labem 10. Informace: Radek Lenoch, +420 777 628 900.

Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti Pracovník expedice. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Drážďanská č.p. 490/6, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Náplň práce: pracovník expedice eviduje vozidla zákazníků. Zavádí je do systému a vydává řidičům dodací listy. , Požadujeme: vyučení, komunikativnost, základní znalosti práce na PC., Nabízíme: mzdu 15 000,- kč + prémie,dotované stravování, pracovní doba: po - pá, od 6:00 do 14:30., Kontakt: osobně na uvedené adrese.. Pracoviště: Dobet, spol. s r.o.- úl, Drážďanská, č.p. 490, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Ladislav Žid, +420 602 272 140.

Montážní dělníci mechanických zařízení Montážní pracovnice/pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč, mzda max. 130 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Místo výkonu práce: Děčínská 1611/45, Ústí nad Labem-Střekov. , Náplň práce: jedná se o lehkou manuální práci - kompletace součástek pro automobilový průmysl., Požadujeme: dobrý zrak, pečlivost a manuální zručnost - jemná motorika, praxe výhodou, , Nabízíme: mzdu 100 - 130,- Kč/hod., příplatek za odpolední směnu 6,- Kč/hod., stravenky v hodnotě 110,- Kč. na den, měsíční výkonnostní bonus, roční bonus, vhodné pro absolventy i pro OZP. Pracovní doba R: od 06:00 do 14:00, O: od 14:00 do 22:00 hod., Kontakt: hlásit se osobně PO-PÁ od 09:00 do 12:00 hod.. Pracoviště: Schneider & gemsa cz s.r.o., Děčínská, č.p. 1611, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Markéta Kubová, +420 475 530 447.