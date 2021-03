Obsahují dokumenty, fotografie ale i řadu drobných osobních předmětů, jimž historický kontext dodává konkrétní lidský příběh přinášející cenné svědectví o minulosti.

„Nezbytné nákupy základních potřeb zůstávají pomalu tím posledním společenským vyžitím, a tak jsme se rozhodli tuto příležitosti ozvláštnit kulturním zážitkem,“ uvedl nezvyklý způsob prezentace muzejní práce ředitel muzea Václav Houfek.

Dlouhá chvíle vyvolaná útlumem společenského a pracovního života totiž lidem poskytuje čas na velký úklid či rekonstrukci. Z temných koutů na půdách či zazděných skrýší tak přináší do muzejníkům nezvyklé množství pokladů. Čtyři vybrané soubory teď můžete vidět celé dva dva měsíce v Hypermarketu Globus v Trmicích. Jejich příběhy se postupně objeví na webových stránkách a Facebooku muzea.

„Mezi prvními se do muzea takto dostal dvakrát nalezený poklad z ústecké čtvrti Střekov. Šlo o pamětní schránku se vzkazy z roku 1906. Poprvé ji v roce 2008 zedníci objevili zazděnou v tamní staré škole a podruhé na nálezce vypadla loni při úklidu garáže, a to už ho přinesl do muzea,“ popsal ústecký historik Martin Krsek.

Veřejnost se o pokladu dozvěděla loni v listopadu a začátkem prosince došlo i na jeho vystavení. Ovšem muzea mohla být nakonec otevřena jen na 15 dní. Ostatní tři soubory zatím veřejnost nezná. Jejich příběhy už ale historici zrekonstruovali a návštěvníci malé expozice v Hypermarketu Globus v Trmicích se s nimi mohou seznámit během nákupů za respektování všech platných omezení, jako jsou bezpečné rozestupy a respirátory. Kdo si ale představuje poklad jen v podobě zlata a šperků, bude možná zklamán.

„O tom, že i zdánlivě obyčejné věci mohou představovat velkou hodnotu, nás v minulosti přesvědčil obrovský zájem veřejnosti o velký depot z podkrovní skrýše v Libouchci, odhalený v roce 2015, či o dva roky později objevené truhly pod podlahou v chalupě v Roztokách u Povrlů,“ dodal Krsek.