Doposud bylo možné se seznámit pouze s malým výběrem z jeho díla. Ať už v knize Pohledy na svět z osmdesátých let minulého století, nebo několika snímky dostupnými na internetu. Nyní bude do konce roku možné si prohlédnout množství jeho fotografií i jím vyrobených přístrojů. V neděli v deset hodin dopoledne totiž v ústeckém muzeu začíná výstava jeho práce.

„Svými experimenty v oblasti fotografie byl poměrně populární, vystupoval opakovaně v Československé televizi, včetně legendárního pořadu Miroslava Horníčka Hovory H. Návštěvníci se mohou podívat i na dobový záznam,“ přiblížil kurátor výstavy a fotograf muzea Jiří Preclík.

V expozici se objeví řada artefaktů dokumentujících jeho tvorbu. Muzeum ve sbírce schraňuje desítky fotografií neobvyklých formátů z jeho produkce, včetně výsledků pokusů s kravským okem a původní výstavy z roku 1970 „99xBednaflex“. Kuriozitou jsou pak unikátní fotoaparáty „bednaflexy“ sestavené Karlem Gottsteinem. „Dostávám desítky žádostí s prosbou o plánek, jak takový fotoaparát sestavit,“ napsal k tomu ve své knize sám jejich autor.

Slova obdivu má pro Gottsteinovu práci i úspěšný ústecký fotograf Petr Berounský. „Ruku na srdce, on to byl génius. Vytvořil nádherné fotografie, naprosto excelentní, vysloveně je miluju. Taky dělal nádherné divadlo, jeho práce byla úžasná. Nikdy jsem ještě žádný z jeho fotoaparátů neviděl, takže si v týdnu výstavu do detailu prolezu,“ řekl.

Co se fotoaparátů týká, z Gottsteinova strojopisu, rozhovorů i televizních vystoupení máme zprávu o minimálně 25 exemplářích. „Dával jim totiž různá jména např. Nataša, Brněnský drak či ŠúT. Do sbírek jich naši předchůdci získali osm. Částečně poodhalíme tajemství jejich výroby a ukážeme fotoaparáty, jejichž části použil pro své netradiční přístroje,“ slíbil kurátor Preclík.

Co se snímků skrz kravské oko týká, Gottsteina původně zajímalo, jak vidí ryba kvůli oblíbenosti širokoúhlých objektivů (rybí oko – fisheye), ale nedařilo se mu pořídit oko nějaké větší ryby. Tak se musel spokojit s dostupnějším kravským okem, na které si musel sestrojit speciální lůžko, se kterým fotografoval seshora dolů. První pokusy se nedařily, čočka 12 hodin po zabití zvířete mokvala a deformovala se a nic nepomáhalo. Každé ráno chodil z jatek a nosil si domů kravské oči a teprve v noci je vkládal do lůžek, jelikož to jeho žena nesla velmi nelibě. „Zhruba ze sto očí, které zpracoval, bylo jen čtyřicet zdravých, bez zákalu nebo vady. Sám později v rozhovoru přiznal, že to nebyla vůbec voňavá záležitost,“ přiblížil Preclík.

Karel Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. „Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979,“ vylíčil ředitel muzea Václav Houfek. „Trvalým výstupem dokumentace celoživotního díla Karla Gottsteina bude kniha, jejíž vydání muzeum plánuje na konec tohoto roku,“ dodal.

Ústecký fotograf a konstruktér nestandardních fotoaparátů Karel Gottstein (1911–1979), jemuž věnuje Muzeum města Ústí nad Labem svou nejnovější výstavu. Ta bude slavnostně otevřena v neděli 15. května 2022 v 10 hodin dopoledne, skončí 31. prosince 2022.