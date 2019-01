Ústí nad Labem - Neštěmičtí policisté měli rušno, když v pátek odvazovali ze stromu devětačtyřicetiletého muže. Na počátku příběhu operační důstojník vyslal policejní hlídku k rodinné hádce na sídlišti v Mojžíři, kdy žena volala, že se do jejího bytu dobývá bývalý přítel.

V polovině mostního oblouku seděl muž a chtěl skočit. | Foto: Městská policie Ústí n. L.

„Hlídka si při příjezdu všimla, jak si muž na dětském hřišti na větev stromu uvázal mikinu a pokouší se oběsit. Policisté muže odvázali a přivolali záchrannou službu. Ta jej převezla na psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice, kde byl hospitalizován," uvedla ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Chtěl do Bohnic

Nebyl to jediný pokus o sebevraždu v pátek. Městští strážníci a policisté vyjížděli v deset hodin na most Edvarda Beneše. Tady přibližně v polovině mostního oblouku seděl muž a chtěl skočit. Jeden ze strážníků se snažil muže přesvědčit, aby slezl dolů. Muž ale vylezl na hřbet mostního oblouku. Zároveň požadoval, aby strážník zavolal do psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

„Strážník ho požádal, aby slezl alespoň do půlky mostní konstrukce, protože ho kvůli hluku projíždějících vozidel špatně slyšel. Potom hlídky městských strážníků a Policie ČR uzavřely most Edvarda Beneše. Strážník, který s mužem na mostě vyjednával, mu nabídl telefon, že si může do Bohnic zavolat. V okamžiku, kdy muž slezl ke strážníkovi, ten ho chytil za nohu a stáhl ho k zemi. Muže si převzali policisté, ale ten z toho neměl radost a začal být agresivní. Posléze ho převezli do nemocnice na psychiatrické oddělení," uvedl Jan Novotný z ústecké městské policie.