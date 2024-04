V čem spočívá kouzlo samoobslužné myčky? Svého čtyřkolového miláčka si řidiči v takovém případě myjí kompletně sami. Stačí zaplatit, navolit si vhodný program, vzít do ruky vodní pistoli a umýt auto od střechy po kola.

Senior Ladislav N. ze Severní Terasy vyzkoušel v úterý odpoledne samoobslužnou myčku poprvé. Má ji kousek od domu, v těsné blízkosti Masarykovy nemocnice. Auto si dřív myl na chatě v Tisé, v holinách se tentokrát rozhodl pro novou variantu.

„Podívejte, jsem na to i perfektně oblečený,“ chlubil se na místě. „Jen úplně nevím, jak to přesně funguje. Poradíte mi?“ zeptal se reportéra Ústeckého deníku, kterému po procesu rád zapózoval.

Mytí jako relax

V místě, kde samoobslužná myčka leží už delší dobu, nebyl jediný, lidé je berou na prahu letní sezony útokem. Hlavně o víkendu lze zahlédnout na myčkách dlouhé fronty. K dispozici jsou právě na Severní Terase, kde fungují hned dvě, dále ve Všebořicích, v Krásném Březně či u nákupního centra v Trmicích.

„Pro mě je to takový relax, odpočinu si u toho. Jezdím pravidelně a mám jich v Ústí vyzkoušených víc. Tady je to fajn, jen by pistole mohla mít větší tlak,“ řekl další z řidičů, tentokrát u samoobslužné myčky v Krásném Březně.



Automatickým myčkám u čerpacích stanic tak zřejmě zvoní umíráček, lidem zevšedněly. „Nikdy vám to neumyly pořádně. Tady si s tím lze vyhrát, prostě je lepší si to umýt sám,“ přidal svůj pohled majitel starší škodovky u myčky ve Všebořicích.

Cenové rozpětí služby je přitom různé. Třeba na Severní Terase u Albertu z peněženky vytáhnete 10 korun za každých 30 vteřin, myčka u Masarykovy nemocnice vychází levněji, zaplatíte 10 korun za 50 vteřin, stejně tak ve Všebořicích pod Lidlem. V Drážďanské ulici v Krásném Březně vás minuta vyjde na 10 korun.

Věděli jste, že "car wash," tedy mytí aut, je velice populární službou v Irsku?

Čerpací stanice si najímají pracovníky, kteří auto řidičům umyjí. Tito pracovníci dostávají nejen mzdu od zaměstnavatele, ale i takzvané "tips," tedy dýška právě od řidičů.

Vůz sice lze třeba v rámci dvou minut jen opláchnout, ovšem pro optimální mytí je doporučeno absolvovat všechny programy - odstranění hmyzu a největší špíny, hlavní mytí s mikropráškem, pěnu, oplach, horký vosk a závěrečný oplach s leštěním.

Některé myčky v Ústí nabízejí více programů a celý proces, pokud jej neabsolvujete poprvé, lze v rychlosti zvládnout do sedmi minut. Ti zkušenější radí jedno - do automatu házet mince krok po kroku. Začátečník totiž mnohdy nahází mince do automatu naráz a během mytí následně odbíhá k návodu, čímž ztrácí čas a musí si připlatit.

V místě se mnohdy nacházejí i jiné služby pro řidiče jako vysavač, parfémovač, vzduch nebo čistič koberců.

Provozování samoobslužné myčky dle odborníků není složitým úkolem ani pro začínající podnikatele, tento druh byznysu je navíc stále na vzestupu. Bonusem jsou nulové náklady na zaměstnance. V Ústí nad Labem tak vzniká další samoobslužná myčka třeba u kruhového objezdu v Nových Předlicích. (čtěte zde)