/OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE/ Voňavé království v malebné obci Růžová, ležící na dvouhektarové zahradě v krásné přírodě Českého Švýcarska, už roky láká k relaxaci či do tvořivé dílničky. Do Mýdlárny Rubens míří celé rodiny, školy, ale i pracovní kolektivy třeba k teambuildingům.

Mýdlárna Rubens v Růžové odzbrojí návštěvníky kouzelnou atmosférou. | Foto: Deník/Tomáš Prchal

Mýdla se zde vyrábějí podle historické rodinné receptury. Úspěch projektu podtrhuje i loňské dvacetileté výročí založení mýdlárny. K areálu umístěnému mimo hlavní dopravní tahy a proslavenému nejen na Děčínsku, ale i za hranicemi, vede spleť úzkých uliček.

A jak říká její zakladatelka Miloslava Hrachovcová, do areálu „na konci světa“ míří nadšenci do bylinek a přírodních látek či lidé, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu a chtějí zažít něco zajímavého a nového.

„A nás zase baví si s nimi popovídat o bylinkách na zahrádce, nabídnout jim vyžití v tvořivé dílničce mýdlárny. Děti se třeba můžou projít po chodníčku naboso a vyřádit se v relaxační zahradě. Návštěvníci si u nás rádi odpočinou od městského shonu, dobijí energii a užijí si pozitivní atmosféru v kouzelné přírodě. Ubytovat se mohou i v našem penzionu, což je vlastně můj rodný dům,“ říká rodačka z Růžové.

Prvorepublikový šmrnc

Paní Miloslava je okouzlená prvorepublikovou noblesou a tomu odpovídá i interiér prodejny či dílničky. „První republika svojí atmosférou, kulturním a společenským odkazem lidi přitahuje i po téměř sto letech. Ta doba, kdy si přišli do tehdejších koloniálů nakoupit, ale zároveň i poklábosit, dnes v komerčních obchodech schází. I proto se tehdejší dobu snažíme promítnout třeba do vybavení dílniček či samotné prodejny. Jsme přírodní bylinková mýdlárna a bráníme se jakékoliv extrémní komerci, tedy přehnaným barvám, převoněným prostorám, jakémukoli kýči,“ vyznává se její majitelka.

S oblibou říká, že mýdla z Růžové vypadají jako výrobky s jelenem a bylinky v nich obsažené napomáhají zlepšit fungování organismu či pokožky. Ruční výroba zastudena navíc zaručí zachování všech výživných složek v mýdlech. Ve voňavém areálku plném úsměvů a zábavy si zakládají hlavně na tom, aby v něm vládla pozitivní energie a nabízel jen to, co jinde lidé nenajdou.

Do dílny míří děti i firmy

Před dvanácti lety mýdlárna oslovila základní i mateřské školy, možnost vytvořit si vlastní mýdlo ale řadu let využívají i firmy třeba formou teambuildingů. „Před časem přijel firemní tým o dvaceti lidech, a když se objevilo devatenáct chlapů a jedna žena, byla jsem v šoku. Říkala jsem si, co tu ti chlapi budou dělat? Byli z projektové kanceláře a jejich šéf říkal, ať se předvedou. Ale evidentně si to užili a třeba s plstěním si vyloženě vyhráli. U nás se ale nenudí ani tatínkové s dětmi,“ líčí Miloslava Hrachovcová.

Jak doplňuje, těší ji zpětná vazba návštěvníků ze sociálních sítí, ale i osobní poděkování. Jednou večer se do obchůdku přiřítil pán z Děčína a říká: Šel jsem se koupat, vlezl do koupelny a zjistil, že už mi došlo vaše mýdlo. Skočil jsem do auta a jel jsem sem pro nové. „Přitom si ho mohl koupit v jakékoliv drogerii v Děčíně, ale on jede do Růžové, aby se mohl vykoupat. To je pro nás asi ta největší odměna.“

Pestré možnosti relaxace zde stejně jako možnost proniknout do zákulisí mýdlárny a získání vnitřního klidu oceňují kromě českých i zahraniční hosté, ať už ze sousedního Německa, Japonska, Číny, Francie, Itálie či Španělska.

Výhradně přírodní receptury

K výrobě mýdla v Růžové používají pouze přírodní produkty a vyrobit či spíše dozdobit mýdlo si tu může každý návštěvník. „Nejde o smíchání hrušek s jablky, ale o několikaletý vývoj, než jsme si řekli: ano, to je to, co jsme si představovali. Takže pak jsme schopni zodpovědět všechny zvídavé otázky, proč a jak vzniklo toto mýdlo či olejíček. Produkt musí mít samozřejmě všechny potřebné náležitosti a atesty. Měla jsem i garantku, kterou byla primářka z České Lípy. A nevyhýbáme se ani receptům mé babičky. Každý zdejší výrobek má příběh,“ vysvětluje majitelka mýdlárny.

Účinné bylinky byly odjakživa součástí tehdejšího venkova, protože dojet si pro lék do lékárny často nebylo možné. A v nabídce zde mají i bezobalový krámek nabízející kromě mýdel také šampony, drtě do koupele či sůl z Mrtvého moře.

Vystudovaná stavařka

Miloslava Hrachovcová, která vystudovala gympl s technickým zaměřením, je podle svých slov celoživotním optimistou. „Takže můžu říct, že jakoukoliv práci jsem ve svém životě dělala, tak mě ohromně bavila. I dnes jsem nadšená ze všech činností, které jsou v mýdlárně potřeba. Manžel je spolumajitelem firmy a je u zrodu všech našich výrobků. Nejdříve potřebné látky z olejů a bylin uvaří a sedm našich zaměstnanců pak produkt dotváří čištěním, balením či prodejem. Máme i e-shop, který je v dnešní době důležitý,“ připomíná.

Každoročním ukončením sezony je v listopadu jazzový koncert, přičemž vznik této akce paní Miloslavě vnukl americký jazzový muzikant Tony Ackermann. Ten žije v nedaleké Olešce a jednou do Růžové přijel s vnoučaty zdobit mýdla. „A náhodou zjistil, že tu máme dobrou akustiku. Od té doby už osm let pořádáme koncert pro zhruba sto sedících lidí. Je to krásné zakončení roku.“

Po skončení sezony každoročně vyráží s manželem na cesty. „V zimním období míříme do teplých krajin jen s krosnou. Já si nastuduju vytipovanou zemi, kde se těšíme na poznávání tamní kultury. A na jaře se vracíme dobití pozitivní energií, kterou tu pak rádi předáváme dál,“ dodává s úsměvem Miloslava Hrachovcová.