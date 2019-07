Dvojice strážníků míjí policisty. Chvíli poté kolem bazénů prochází i najatá ochranka. Takový obrázek se letos několikrát za den naskytne milovníkům vodních radovánek na městském koupališti v Brné.

Ústecké vedení společně s Městskými službami, které mají koupaliště ve správě, totiž nechtějí riskovat opakování nepříjemných skandálů z loňského léta. Tehdy rekreanty několikrát nemile překvapila lejna plovoucí na hladině. Návštěvnice si zároveň stěžovaly na sexuální obtěžování drzými výrostky.

Jak vysvětlil primátor Ústí Petr Nedvědický, hlídky sem budou docházet po celé léto. „Reagujeme tak na stížností Ústečanů i naše vlastní zjištění o situaci v areálu s bazény. Chceme, aby tu lidé mohli v klidu odpočívat a aby se cítili bezpečně,“ komentoval primátor rozhodnutí zostřit dohled u bazénů.

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného strážníkům vypomáhají i asistenti prevence kriminality. Mají za úkol řešit konflikty spojené s nevhodným chováním některých návštěvníků. „Ti často znečišťují vodu, když se koupou oblečení. Chovají se velmi hlučně a rozhazují kolem sebe nepořádek,“ líčil Jan Novotný.

Ochrana před zlodějíčky

Mimo to policejní hlídky kontrolují volně položené věci, které by mohly zlákat zlodějíčky ke krádeži. V takovém případě lze využít videozáznam z mobilních kamer v areálu koupaliště. „Minulý rok jsme řešili i nevhodné focení žen na mobilní telefony a obtěžování. Nejčastěji nás sem letos volají kvůli drobným krádežím a parkování,“ připomněl střekovský strážník, který včera koupaliště hlídal.

Hlídky proto kontrolují i okolí koupaliště, kde řidiči často nevhodně parkují a blokují ostatním průjezd. Tito lidé pak za nedovolené parkování dostanou pokutu.

Sami návštěvníci koupaliště zatím změny kvitují. „Je to tu o dost lepší než minulý rok. Vidím snahu o zlepšení. Loni se sem po obědě nahrnuly party problémových lidí a dělaly kravál a nepořádek. Teď si dávají kvůli uniformám a ochrance pozor,“ přisvědčil Martin Kavka ze Severní Terasy.

Také personál koupaliště si myslí, že uniformy zafungovaly. „Lidé se chovají slušněji. Navíc ani nejsou žádné technické potíže, takže jediné trable máme s kuřáky. Zapálí si cigaretu tam, kde nemají,“ podotkl správce areálu Petr Urban.

Neposlušní kuřáci trápí i hlavního plavčíka Elišku Kozubíkovou. „ Areál je nekuřácký a zapálit si lidé mohou jen u Labe. Co se týká bazénů, zakázané jsou potápěčské pomůcky, takže musíme děti s potápěčskými brýlemi z bazénu kvůli bezpečnosti vykázat,“ vysvětlila.

Nezapomínejte doplňovat tekutiny

Podobně varovala i před nezodpovědností v tropických vedrech. „Doporučujeme hodně pít. Často se setkáváme s kolabujícími lidmi. Na sluníčku je nutné nosit pokrývku hlavy, schovat se do stínu a hlavně hodně pít,“ zopakovala.

Včera začali návštěvníci zaplňovat oblíbené koupaliště už během poledne. Někdy prý stojí ve frontě už půlhodinu před otevřením, aby získali nejlepší místa. Například pod stromy a na dohled bazénů, stánků s občerstvením i řeky. „Návštěvnost při hezkém počasí docela ujde, ale řekla bych, že v minulých letech bývala o něco lepší,“ usoudila zdejší pracovnice Jarmila Pernerová.

Parkoviště ovšem bývá zaplněné i letos. „Kapacitně nestačí, kolikrát fakt musím hledat, abych našel vyhovující místo a neodtáhli mne,“ postěžoval si Jindřich Novák ze Střekova.

Příští rok by se mohl prostor uvolnit jak kolem bazénů samotných, tak co do parkovacích stání. Na Klíši vedle plavecké haly totiž přibude venkovní bazén. „Rekonstrukce pokračuje svižně, a to navzdory zdržení kvůli likvidaci podzemních betonů, které tam neměly být. Hotovo bude v termínu příští rok na jaře,“ ujistila náměstkyně primátora Věra Nechybová.