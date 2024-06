Vzhledem k slunnému počasí začínají strážníci ústecké městské policie více sledovat provoz na cyklostezkách. Kromě cyklistů je totiž využívají i ti, kdo tudy raději chodí po svých. Cyklohlídky městské policie už za sebou mají i první kontroly jízdních kol a cyklistů. Připomínají jim, že dodržování zákonů na cyklostezkách, stejně jako při jízdě na kole v silničním provozu má velký vliv na jejich vlastní bezpečnost.

Preventistka Zdena Zítová a asitentka prevence kriminality Nataša Kroková u Městské policie v Ústí nad Labem připravují výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti v Krásném Březně. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

„Většina bicyklů, které strážníci kontrolovali byla v pořádku. Cyklisté, u kterých našli drobná pochybení, sice tentokrát pokutu nedostali, ale hlídky je na nedostatky důrazně upozornily,“ uvedl zástupce ředitele městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.

Cyklohlídka ústecké městské policie.Zdroj: Se svolením MP Ústí n. L.

Vedle strážníků, jenž dohlížejí na bezpečnost těch, kdo využívají cyklostezek, se tu na řádném a bezpečném provozu podílí i strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy. Ti pravidelně pořádají preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na bezpečný provoz v místech, kde se cyklisté pohybují. „Vysvětlují, jak má vypadat povinná výbava kola a jak je důležité mít na sobě ochranné prostředky, jako je například cyklistická helma,“ pokračoval Novotný.

Strážníci – preventisté ostatně připravují budoucí cyklisty již v raném věku. Výukou bezpečnosti v silničním provozu projdou žáci všech základních škol v ústeckém okrese na dopravním hřišti v Krásném Březně.

Osm řidičů popíjelo alkohol, potom bourali. Škody jsou za miliony korun

Za přínosné učivo považují dopravní výchovu i experti na bezpečnost v dopravě, jelikož do silničního provozu mohou děti už od deseti let věku. „Bohužel, v praxi jsou jim často špatným příkladem rodiče. Pijí alkohol, nenosí přilbu, rozumný člověk si ji bere na kolo i po dosažení plnoletosti. Nemají vybavené kolo, chybí odrazky a světla, na silnicích jezdí vedle sebe, nebo po chodnících a přechodech pro chodce,“ vypočítával bývalý koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout.

Jak vysvětlil vedoucí dopravního hřiště František Koutný, výuka se skládá z teoretické i praktické části. „Samozřejmě nechybí ani výuka z podání první pomoci, kterou dětem vysvětlují profesionální zdravotníci. Přáním nás všech je, aby nehod a zranění bylo při rekreační cyklistice co nejméně, a aby všichni, kteří cyklostezky využívají, byli k sobě ohleduplní,“ poznamenal preventista.

Aby na cyklostezce bylo bezpečno a cyklista nebo jiný uživatel cyklostezky se domů vrátil v pořádku a bez zranění, dohlížejí střekovští strážníci na kolech už mnoho let. Archivní snímek z roku 2017.Zdroj: Deník/Roman Nešetřil

Na to expert Pechout reagoval s tím, že cyklisté v Ústí to mají složité, jelikož město stojí na kopcovatém terénu. „Jet přes město na kole je horor, úzké ulice, frekventované, cyklopruhy není kam nastříkat. Ale máme i široké chodníky, prázdné a je to bezpečnější než silnice, nedivím se, že po nich cyklisté, ač v rozporu se zákonem, jezdí. Musejí se na nich cítit bezpečněji, než na krajnici. Například ve Velké Hradební,“ pokračoval expert Pechout.

Navíc příznivcům cyklistiky zkomplikovaly život uzavírky nejoblíbenějších cyklostezek v souvislosti s generální opravou Mostu Edvarda Beneše. „Od 29. května do 30. listopadu letošního roku je a bude úplně uzavřena ta v ulici Střekovské nábřeží v úseku mezi křižovatkou s ulicí Zeyerova pod zmiňovaný most, včetně propojení k ulici Národního odboje,“ dodala ústecká mluvčí Romana Macová.