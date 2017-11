Na horách napadne až 20 cm sněhu. Hrozí náledí, varují meteorologové

Severní Čechy - Na horách napadne do pondělní půlnoci deset až dvacet centimetrů sněhu. Vzhledem k silnému větru se budou v polohách nad 800 metrů nad mořem místy tvořit sněhové jazyky, ojediněle i závěje. V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku budou teploty klesat k minus dvěma stupňům Celsia, proto v noci a k ránu ojediněle hrozí v těchto oblastech také náledí.

Lidé by při cestách měli sledovat dopravní zpravodajství a na horách se řídit pokyny Horské služby. Motoristé by neměli vyjíždět bez zimní výbavy, nutností jsou zimní pneumatiky, do hor se doporučuje přibalit i sněhové řetězy. "Vozovky a chodníky budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám," dodali meteorologové.

Varování před sněhovými jazyky se týká horských oblastí Jihočeského, Karlovarského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Náledí se může vytvářet v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji.