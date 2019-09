Měly poskytovat stín a potěchu pro oko. Místo toho čeká skoro dvě desítky javorů v Klíšské ulici vykácení. Jsou nemocné, napadla je houba a už jim nic nepomůže. Přitom je tu vysázeli sotva před dvěma lety jako náhradu za jiné vykácené stromy.

Podle znaleckého posudku je za onemocněním 18 mladých javorů především špatná péče. Na zpracování posudku trval spolek Ústecké šrouby, který si všiml požadavku úřadu na pokácení a přihlásil se s připomínkami do „schvalovacího“ řízení.

Odborník viní špatnou péči

Podle odborníka Karla Černého, který posudek zpracoval, nemusely stromy onemocnět, kdyby padla volba na jiný druh než na javory, kdyby během zimní údržby cestáři nesypali sůl přímo ke kmenům a kdyby v létě zahradníci stromy lépe zalévali a správně prořezali. , „Pokud by byla zajištěna adekvátní péče, k poškození tohoto rozsahu nemohlo s největší pravděpodobností dojít,“ napsal.

Houba Stegonsporium pyriforme, která alej napadla, roste výhradně na javorech, ale potřebuje zároveň, aby byl její hostitel oslabený a nedokázal se s ní vypořádat. Přesně jako tomu bylo v Klíšské ulici.

Předseda spolku Ústecké šrouby a zároveň ústecký zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí) v té souvislosti prohlásil, že péče o zeleň je dlouhodobě podfinancovaná a město Ústí vyhazuje statisíce korun za kácení a výsadby.

„Místo pravidelné údržby se čeká, až stromy začnou odumírat, poté je vykácí a nahradí novými. Často by přitom stačila odpovídající péče za pár tisícovek,“ kritizoval Blažej.

Proti obviňování z nadměrného zasolování se ohradil Petr Hrdlička ze společnosti AVE Ústí nad Labem, která pro město zajišťuje zimní údržbu. Jednak argumentuje tím, že sůl se v zimě používá desítky let, jednak vysvětlil, že předpisy přesně stanovuje dávkování soli. „Nastavujeme a kontrolujeme rozmetadla, abychom sypali výhradně na silnici. Je v našem zájmu solí neplýtvat,“ poznamenal jednatel AVE.

Ideální prý bývá, když sníh taje na posypaném místě a jinde ne. „To platí i pro chodníky, není důvod sypat sůl na zeleň. Nicméně tající sníh nejspíš může odnášet sůl i do půdy,“ pokračoval Hrdlička.

Nevhodné stromky i podruhé

Když město v roce 2017 javory coby náhradní výsadbu vybralo, argumentovalo i tím, že nejsou tak citlivé na zasolení půdy. „Očekávala bych, že na odboru životního prostředí máme lidi znalé věci. Proto mě dost nepříjemně překvapilo, že objednali opět nevhodné stromky. Je třeba to napravit. Pokud by se to mělo opakovat, vedení města by se mělo ptát, kdo je viník,“ reagovala náměstkyně primátora a bývalá primátorka Věra Nechybová (UFO).

Zalévání aleje má ovšem na starosti centrální městský obvod. Současná místostarostka Marie Jakubcová má nemocnou alej přímo pod okny. „Sice nemohu za chyby minulého vedení, ale myslím, že na další nové stromky po vysázení můžu dohlédnout osobně,“ dodala.