Na Kostelním náměstí si letos koledy zazpíváme i s Vypsanou fiXou

Ústí nad Labem - Středa 13. prosince odpoledne bude pro Ústí u OC Forum ve znamení programu Česko zpívá koledy.

Náměstí u šikmého kostela zdaleka není jediné místo v Ústí a okolí, kde se lidé rozhodli zpívat koledy při celorepublikovém projektu Deníku Česko zpívá koledy. Ve středu 13. prosince od 18 hodin si tak připomenou blížící se nejkrásnější svátky roku.

Akce se koná posedmé. V Ústí u kostela Nanebevzetí Panny Marie zazpívá nejprve dětská skupina Mozaika z Vaňova a po ní i populární rocková kapela Vypsaná fiXa. Ale jinak, než ji známe.

Představí se jen ve dvojčlenné sestavě. Její kytarista a zpěvák Michal Mareda přezdívaný Márdi plus bubeník Pítrs nám připomenou nejslavnější koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán plus Půjdem spolu do Betléma.

Další dvě koledy si mohou Ústečané sami vybrat z nabídky. Na závěr má pak zaznít známá vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Frontman rockové kapely se ke koledám dostal až jako dospělý. Hrál je ve školce, do které chodila jeho dcera. A pokračuje v tom dodnes. Tentokrát na základní škole, kterou ona navštěvuje.

„Moje nejstarší vzpomínka na Vánoce je zvláštní. Děda dělal, že přišel Ježíšek, my se do pokoje s dárky s bráchou pokoušeli dostat, ale byly zamčené dveře,“ ohlíží se lídr Vypsané fiXy Márdi.

Zpěvák z toho sice smutný nebyl, ale chtěl přijít na to, kdo mu nosí dárky. „Ještě mám jednu velkou vzpomínku, to když jsem dostal pod stromeček velkou autodráhu. To byly Vánoce předtím, mohlo mi být pět,“ vzpomíná muzikant.

Mimo OC Forum Ústí ožije koledami Domov pro Seniory v Krásném Březně, nízkoprahový klub Orion v krásnobřezenském centru YMCA v Krčínově 6 a také kostel Narození Panny Marie na Husově náměstí v Chabařovicích.

Koledy zazní ve středu 13. prosince také v Orlické ulici na Severní Terase v Domově pro seniory a Azylovém domě pro matky s dětmi. Těchto míst ale může být ještě více, další zájemci se mohou přihlásit na webu denik.cz/cesko-zpiva-koledy.