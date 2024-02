Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se potřetí uskutečnila slavnostní ceremonie úspěšných absolventů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Ti obdrželi z rukou radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindry Zalabákové a zástupců programu DofE certifikát a odznak.

Společná fotografie oceněných. | Foto: archiv ÚK

Do programu DofE se již zapojilo více než 320 škol a institucí po celé republice. V Ústeckém kraji to jsou dvě desítky škol. Na úřadě bylo oceněno 70 dětí bronzovou a stříbrnou úrovní (např. z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, Gymnázia Rumburk, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice, Gymnázia Václava Hlavatého Louny či ze Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem).

„Mám velkou radost, že opět po roce mohu na krajském úřadě přivítat úspěšné absolventy programu DofE. Rok od roku se jich ceremonie účastní stále víc. Vnímám to jako obrovský úspěch. Dofáci na sobě neustále pracují a zdokonalují se, svůj volný čas věnují mnoha zajímavým aktivitám. Šikovné a aktivní lidi jako jste vy, dofáci, v Ústeckém kraji potřebujeme. Doufám, že u nás zůstanete a pomůžete nám náš region rozvíjet,“ uvedla Jindra Zalabáková.

O vítězích Inovačních firem Ústeckého kraje je rozhodnuto

Vzdělávací program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do osvědčeného programu, který založil princ Philip, vévoda z Edinburghu. Spočívá v tom, že se mladí lidé ve věku od 14 do 24 let alespoň jednu hodinu týdně věnují aktivitám ze tří oblastí (pohyb, dovednost a dobrovolnictví).

U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvují týmovou expedici v přírodě. Délka trvání programu záleží na tom, kterou úroveň si účastníci programu zvolí. Na výběr je bronzová, stříbrná a zlatá.

Hejtman Ústeckého kraje poprvé jednal s lucemburským velvyslancem

Spolupráce mezi Ústeckým krajem a DofE funguje od roku 2021, kdy hejtman Jan Schiller podepsal memorandum o spolupráci. V rámci programu může být organizacím zřizovaným Ústeckým krajem poskytnut finanční příspěvek až do výše 15 tisíc korun.