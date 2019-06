Jízdenky v ústecké lanovce na Větruši podraží. Nový tarif začne platit od začátku příštího měsíce. Doposud základní jízdné přišlo na stejné peníze jako běžné jízdenky v městské dopravě, tedy 18 korun.

Podle mluvčí magistrátu Romany Macové je důvodem zdražení potřeba vyrovnat finanční ztrátu, která dopravnímu podniku vznikla právě provozem lanové dráhy, která není na rozdíl od běžné MHD součástí integrované krajské dopravy. „Za loňský rok činila zhruba 1,6 milionu korun,“ upřesnila.

Ač základní jízdné podraží o sedm korun, to společné pro dva dospělé a dvě děti naopak o 12 korun zlevní. Změnu u zpátečního rodinného jízdného navrhla náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). „Považujeme to za službu, podobně jako doplácení na provoz MHD, kultury i sportu a podobně. Myslím, že by bylo nesmyslné zdražovat rodinné jízdné ve chvíli, kdy jsme začali s rozšířením areálu na Větruši pro rodiny s dětmi,“ poznamenala.

Opozice si ale myslí, že by zdražení mělo přijít až poté, co bude nový areál dostavěn. „Právě proto, že je lanovka dlouhodobě ztrátová. Mám obavu, že po zdražení tam bude jezdit ještě méně lidí,“ reagoval zastupitel Lukáš Blažej (Piráti/PRO! Ústí).

První kabinka lanovky vyjela v úterý 7. prosince 2010 ve 13 hodin. Stavba začala ve stejném roce 26. března. Měří z Fora na Větruši 340 metrů a je nejdelší dráhou bez podpůrných sloupů v ČR.

Uveze 385 lidí za hodinu a překonává přes 50 metrů převýšení. Stála zhruba 80 milionů korun, především z dotací EU. Jízdné původně stálo 15 korun, stejně jako tehdejší jízdenka v MHD, což bylo podmínkou dotace. Hned první den zažila výpadek hydrauliky.

Při povodních plno

První rok přepravila zhruba 300 tisíc lidí, o čtyři roky později necelých 200 tisíc, dnes průměrně kolem 250 tisíc lidí. Za první týden se v ní svezlo kolem 10 tisíc cestujících. Největšímu náporu čelila při lednových záplavách v roce 2011 a letních roku 2013, kdy o víkendech svezla na 2,5 tisíce lidí denně.

Lanová dráha - jízdné po zdražení

Základní jednosměrná jízdenka bude stát 25 korun, zpáteční jízdné 45, jednosměrná jízdenka za psa a spoluzavazadlo 20 a zpáteční jízdenka za psa a spoluzavazadlo 30 korun. Radní se rozhodli do návrhu doplnit ještě zvýhodněné jízdné pro rodinu s dětmi, dva dospělí plus dvě děti za cenu 120 korun. V současnosti základní jízdenka stojí 18 korun, v době spuštění 15 korun.