Záplava střepů, kusy karoserie, kolony. Takový pohled se naskytl každému, kdo měl včera kolem osmé hodiny ranní cestu přes Hrnčířskou ulici a Mírové náměstí. Srazily se zde totiž dva autobusy. Jeden ústeckého dopravního podniku, druhý Dopravní společnosti Ústeckého kraje.

Podle svědků mohla být za „bouračkou“ chvilková nepozornost. „Řidič MHD se nejspíš špatně podíval do zpětného zrcátka, vjel tomu druhému do cesty a narazil do kolemjedoucího autobusu meziměstské dopravy,“ líčil 70letý senior František Poborský ze Všebořic.

Třetí nehoda MHD v roce

Za poslední rok je to v krajské metropoli už třetí nehoda, kde sehrály roli prostředky MHD. Naposledy do sebe vrazily autobus s trolejbusem minulý rok v listopadu, na odbočce ze Sklářské ulice ke Globusu. Loni v květnu pak autobus nedal přednost projíždějícímu nákladnímu autu. Lékaři ošetřili přes deset lehce zraněných cestujících.

Včera naštěstí nebylo třeba, aby záchranná služba vyjížděla. „Nehoda se obešla bez zranění a ani nebylo potřeba, aby policie regulovala dopravu. Příčiny nehody vyšetřujeme,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Centrum města je nebezpečné

Specialista ústeckého BESIP Jan Pechout považuje městské centrum za nebezpečné. Ačkoli je otevřeno pouze dopravní obsluze, situace tu bývá chaotická. Jezdí tudy policie, taxíky, městské autobusy a trolejbusy, vedou tudy krajské linky, prochází množství chodců.

„Pěší tu mají tři místa pro přecházení, která si pletou s přechody. Myslí si, že tu mají přednost, což není pravda. Řidiči by v Hrnčířské a na náměstí měli být velmi opatrní, jenže tudy projíždějí tak často, že se to pro ně stává rutinní záležitostí. Klidně se nemusel do zrcátka podívat nebo nedat blinkr. Záleží, co zjistí policie,“ řekl Pechout.

Hladký průjezd náměstím asi hodinu komplikovaly kolony. Zpoždění na linkách však dosáhlo jen pěti až deseti minut.

Autobus ústecké MHD měl rozbité čelní sklo, světlomet a část kapoty. Mluvčí Dopravního podniku města Ústí Jana Dvořáková upřesnila, že škody půjdou opravit vcelku rychle. Už před transportem do dílen technici sundali poškozené čelní sklo a z ulice odklidili nepořádek ze srážky. „Záleží na řidiči, jak se cítí. Pokud dobře, může pokračovat. Jinak by měl po zbytek dne volno. Výši škody nedokážeme zatím vyčíslit,“ uvedla.

Podle ředitele krajského dopravního podniku Milana Šlejtra museli linkový bus vyměnit. „Byl nepojízdný, přišel o okna a měl poškozené dveře. Místo něj operativně na jeden spoj vyjel řidič, který zrovna končil, takže ke zpoždění nedošlo,“ dodal.