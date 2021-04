I město Ústí považuje za nešťastné, že vláda rozhodla ze dne na den a pedagogové mají na přípravu sotva dva pracovní dny. Podobně jsou na tom rodiče, někteří se rozhodují, jestli děti vůbec do školy pustí. Například rodina Novotných stále zvažuje, jestli pošle svou dceru, která navštěvuje druhou třídu, v pondělí do školy.

„Nejsem ten typ člověka, co kreativně vymýšlí nesmysly. Ale mám doma ještě dva kluky na druhém stupni, a ti mají dopoledne výuku, já mám sice home office, ale pracuju od sedmi. Nerad bych, aby šla do školy sama,“ obával se tatínek Martin.



Jeho dcera Kristýna by totiž musela přes dvě frekventované silnice. Normálně ji do školy doprovázejí bratři a dohlédnou na ni. „Prospěch má slušný, tak by doma ještě mohla pár dní vydržet. Jinak osobně nevidím žádný problém v testování jako jiní rodiče. To považuji za nesmyslné,“ zmínil s tím, že maminka by raději poslala do školy všechny tři, jelikož doma jsou už dlouho.

Jak ale vysvětlil náměstek primátora Ústí Michal Ševcovic, nejvíc mu dělá starosti, že pedagogové mají na přípravu velmi málo času. „Otázka, jak si každá škola otevření připraví. Jsou mezi nimi rozdíly, někde například přijde dvacet dětí, jinde dvě stovky. Osobně si myslím, že první týden ukáže, a pak budeme problémy řešit operativně. Vždyť teď ani není jasné, kolik rodičů se rozhodne děti nechat doma,“ poznamenal.



ZŠ Elišky Krásnohorské na Skřivánku, která je považovaná za vzorovou ústeckou školu, má v péči zhruba padesát dětí rodičů vybraných profesí: lékařů, hasičů, policistů a dalších. Mají je rozdělené do šesti tříd. Od pondělí jí zůstanou jen ty, které učí normálně. „Třídy jsme rozdělili na polovinu, musíme hlídat, aby to vyšlo i na družiny. Netušíme, kolik dětí přijde, už teď jedeme z posledních sil. Aktuálně řešíme rozvrh hodin,“ vylíčil ředitel školy Martin Alinče.



Laťku na on-line výuku si přitom škola nastavila vysoko, pravděpodobně má dle ředitelových slov na Ústecku nejvíc výukových hodin týdně. „Sice odpadne výuka prvního stupně, ale zůstává druhý stupeň. Navíc musíme zajistit, aby se děti z různých tříd navzájem nestýkaly. Hodně nám pomáhá, že mají asistenty. Uvidíme, jak to příští týden dopadne, problémy vyřešíme operativně,“ poznamenal Alinče.

ZŠ Hlavní v Mojžíři, kam dochází řada dětí z místní vyloučené lokality, které potřebují pomoc asistentů z neziskových organizací, případně speciální výukové programy, očekává návrat tří druhých a tří pátých tříd. Týden po nich přijde zbytek - první, třetí a čtvrté třídy, což početně vychází zhruba půl na půl žáků prvního stupně. Ani tady nevědí, kolik dětí zůstane doma, a tak budou mít omluvené absence jako při nemoci.



„Ani u nás se na druhém stupni nic nemění, ačkoli u nás hodně pracujeme na bázi osobních konzultací, a tak se chystáme využít až šestičlenné skupinky. Žáci se sice budou muset otestovat, ale takhle to dává větší možnosti k výuce. Uvidíme v pondělí, teoreticky jsme připravení, praxe ukáže,“ dodal ředitel školy Karel Bendlmajer.