Řidičáky, registrace aut, občanky a další úřední záležitosti na jednom místě. Poskytnout úředníkům, kteří tu budou pracovat, důstojné prostředí. To byla základní idea pro vybudování přepážkového centra v magistrátu. S tím je konec.

Alespoň načas. Městu se totiž nepodařilo sehnat firmu, která by tuto zhruba šedesátimilionovou zakázku přijala. A tak městští radní z většiny nezvedli ruku pro další, v pořadí už čtvrté výběrové řízení.

Informaci potvrdila náměstkyně primátora Věra Nechybová. Příliš ji to nepotěšilo, jelikož centrum patří k prioritám jejího domovského hnutí UFO. „My a radní za ODS jsme hlasovali pro. Bohužel ostatní už to nepodpořili. Máme na to peníze, projekt i nové podmínky veřejné zakázky. Mrzí mne to,“ řekla.

Podle primátora Petra Nedvědického (ANO 2011) nemá smysl tuto doslova prokletou zakázku opětovně vyhlašovat do doby, než pomine současný stavební boom. „Nač blokovat tolik peněz, když je můžeme využít jinde? Nikde přeci není psáno, že se k přepážkám nevrátíme. Uvolněné finance bychom rádi použili buď na nějaké školské zařízení, případně na snížení energetické náročnosti budovy magistrátu. Na ta nešťastná okna,“ uvedl s tím, že zatím to ještě zvažují a stále nehlasovali.

Náměstkyně Nechybová ale zároveň připomněla, že výdejní místa občanek a pasů má město jen v pronájmu a nájemní smlouva brzy skončí. Má tedy obavy, aby se město neocitlo ve stejné situaci jako před dvěma lety, kdy málem skončil úřad centrálního městského obvodu „na dlažbě“.

Centrální radnice je totiž sama u města v nájmu a magistrát počítal, že by sem přesunul sociální odbor, kterému pro změnu také končila nájemní smlouva na prostor, kde vykonával svou agendu. To se naštěstí nestalo, jelikož město našlo pro sociálku kanceláře v sousedním PB Centru.

Oslovení Ústečané sice k otázkám výběrových řízení přistupovali víceméně lhostejně, ale kdyby si měli vybrat, jednoznačně u nich vítězí pohodlí. „Občanky jinde, řidičáky taky. Když jsem šel naposledy na registraci vozidel, v sedm ráno fronta, vedro, úřednice protivné. Vopruz, jinak to říct nejde,“ vyjádřil se třeba řidič Michal Čížek ze Střekova.

Opoziční zastupitelé nevidí prokletí zmíněné zakázky ani tak ve stavebním boomu jako v nevhodně zadaných podmínkách výběrového řízení. Například člen pirátské strany Lukáš Blažej (PRO! Ústí). „Chtěla toho příliš najednou po malém množství firem, které to dokážou poskytnout. Myslím, že město mělo zakázku rozdělit na víc smysluplných celků a vyhlásit na každý výběrko. Co se využití peněz týká, dokud nemáme plán investic a jejich návratnosti, je diskuse o tom jen plané tlachání,“ kritizoval.

Stavební firmy jeho slova o složitosti zakázky v podstatě potvrdily. „Jen požadavek na reference s požadovaným objemem kancelářských prostor je přemrštěný,“ dodal jeden z majitelů, který si přál zůstat v anonymitě.