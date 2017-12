Na nový územní plán chybí Ústí některé podklady

Ústí nad Labem - Ústí hledá odborníky, kteří vypracují studie o zeleni či propojení Předlic s Bukovem. Zatím neúspěšně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Na polovinu studií nutných jako podklady k tvorbě nového územního plánu Ústí nesehnalo zhotovitele. Týkají se uspořádání nadjezdu u západního nádraží ČD, propojení Předlic s Masarykovou ulicí u Střížovického vrchu, rozložení zeleně s vodou v ulicích a takzvaných ekonomických ploch pro zaměstnavatele.



Přitom se městu pomalu krátí čas. Nový územní plán má být sice hotový nejpozději do roku 2023, ale veřejné projednání jeho návrhu plánuje už na druhou polovinu příštího roku. Městu nezbylo než pokračovat v hledání odborníků.



„Schválili jsme opětovné vyhlášení výběrového řízení s tím, že v zadávací dokumentaci budou rozšířeny podmínky tak, aby se mohl přihlásit širší okruh zájemců o zakázku,“ potvrdila ústecká primátorka Věra Nechybová (UFO).

Opoziční zastupitel David Daduč (nez) upozornil, že studie mají městu ukázat, co vlastně má při zadávání tvorby územního plánu chtít. „Jsou velmi důležité. Škoda že se to opět zdrží poté, co se rok po rozhodnutí zadat nový územní plán nic nedělo,“ podotkl zastupitel.

Konkrétně upozornil na podklady ohledně západního nádraží, kde má do budoucna vést vysokorychlostní trať. Město se musí rozhodnout, jak se s tratí a nádražím vypořádá.



Naopak na vypracování studií městské zástavby za zhruba 210 tisíc a rozložení dopravy s vyhledáním problémových míst za 647 tisíc korun už město experty ve výběrovém řízení získalo.



Co se dopravy týče, Ústečané roky upozorňují na „špunty“, které brání plynulému průjezdu automobilů ve městě.

V centru za nejhorší považují trasu od Mariánského k Benešovu mostu až ke kruhové křižovatce pod Větruší. „Největší brzdy jsou dvě křižovatky za sebou na Předmostí a pod Mariánkou v Důlcích. Ty semafory, to je neštěstí. K tomu si přičtěte, že většina řidičů neumí zipovat. Tady měli postavit kruháč, ne někde ve Skoroticích,“ kritizoval například Jaroslav Kučera ze Střekova.

Kruhovou křižovatku v Důlcích slibovalo už bývalé městské vedení před deseti lety. Nakonec plán na stavbu okružní křižovatky na Předmostí padl pro nedostatek financí a nedostatek místa na novou dopravní stavbu. Přitom prostoru je zde dostatek.

Zastupitel Daduč ale upozornil, že studie by také mohla ukázat, jak by se Předmostí mohlo pro dopravu automobily stát bezpředmětné. „Nejlepší by bylo odvést je nějakým způsobem z Benešova mostu buď na Mariánský, nebo případně na úplně nový most,“ zamýšlel se.



S tím souhlasí i další zastupitelé. „S výraznou kritikou tohoto místa jsem se už setkal. Je třeba to řešit. Asi bychom měli předat vedení města požadavek, aby to nechali prověřit,“ souhlasil opoziční zastupitel Jiří Mach (nez).



Primátorka ale upozornila, že dokud nebudou studie hotové, nemá v podstatě smysl bavit se o konkrétních opatřeních v dopravě nebo jiné oblasti. „Právě tyto podklady nám dají odpověď na to, co bychom měli při tvorbě územního plánu zohlednit a co už bude zbytečné řešit,“ dodala Nechybová.