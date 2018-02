„Na plese vznikne tak dvanáct dětí,“ předpovídal bavič Jakub Kohák

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Herce a režiséra Jakuba Koháka znají lidé jako Instalatéra z Tuchlovic, ještě častěji ho vídáme v „kozí“ reklamě na jednu banku.

Jedna z posledních se dokonce „naoko“ odehrávala v nechvalně známé ústecké ulici Matiční. Psal mu prý odtud Jan z Krásného Března, že už mu je garsonka těsná. „Tu reklamu jsme ale točili v Praze, bylo to v Letňanech,“ prozradil Deníku Kohák, když o víkendu v Ústí s plyšovým tygrem v náruči moderoval Centropol 9. ples severočeských patriotů.

Byl tu vtipný jako vždy. Sliboval například, že kolem jedné hodiny v noci už nebude v sále nikdo střízlivý. A propočítal také, že by během večera mohlo vzniknout na plese asi 12 dětí. „Proč by jinak lidi na plesy chodili?“ ptal se publika s úsměvem.

Je pro vás obvyklé moderovat plesy?

Poslední dobou je, baví mě to. Plesy si užívám.

V komedii Instalatér z Tuchlovic zůstalo pár otevřených témat. To si říká o pokračování, ne?

Že jo! Dvojka trojka jako Rambo. Já jsem pro, že bych někam vlítnul a vystřílel prales. Tak uvidíme, jestli Vorel napíše něco takovýho. Pokud ale vím, zatím nic nevzniká.

A co další filmy?

Já jsem připravenej! Batmana bych klidně mohl hrát, Jamese Bonda nebo Rockyho. Toho je, co já bych mohl hrát! Jenom to ještě někdo napsat a nabídnout mi to.

Jak to máte aktuálně s divadlem?

Dobře, nehraju ho. Jenom jezdím s pořadem Partička, jsem její občasnej člen. Když je potřeba, tak vypomůžu. Ale nikdy jsem nebyl v angažmá a nehrál v žádný hře v divadle.

Ani nechcete?

Nechci, ubíjí mě ta pravidelnost, ta povinnost. Partička, to je něco úplně jinýho. Ta je pokaždé jiná, vždycky zábavná, člověk se u ní vůbec nenudí.

Loni jste měl být hostem v Ústí na Střekově na prestižním běžeckém závodě, jenže to nakonec nevyšlo. Ale běháte stále, že?

Běhám a moc rád. Běhám, co to dá.

Co máte kromě moderování posledního plesu společného se severem Čech? Prý pěkné dětství, je to tak?

Patřím sem, měl jsem tu příbuzné. Do Malé Veleně jsem jezdil každé léto na prázdniny, v samotném Ústí jsem pak měl pradědečka nebo možná dokonce prapradědečka. Takže k tomuto regionu mám hezký vztah, jsou to pěkné vzpomínky na dětství.