Na podporu Hodiny Země zhasne Větruše, most i kostel v Církvicích

Odborní asistenti v administrativě Asistent/ka logistiky. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Smetanova č.p. 683, Chabařovice., Pracovní náplň:, Administrativní činnost - příprava podkladů a zpracování korespondence, organizace a plánování schůzek, příprava pro jednání s obchodními partnery aj., Telefonické jednání se zákazníky, dopravci a zahraničními partnery (zejména v německém jazyce), Vyřizování úkolů a přidělené agendy, zajištění provozních záležitostí, příprava podkladů pro obchodního ředitele, Profil uchazeče:, Ukončené SŠ, příp. VŠ vzdělání (nejlépe obchodního/logistického směru), Pokročilá znalost německého jazyka min. na úrovni B2, další cizí jazyk vítán (FJ, IT, PL, AJ), Řidičský průkaz sk. B výhodou, Znalost práce na PC (MS Office, Internet), Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, časová flexibilita, Dobré organizační schopnosti, Schopnost pracovat v kolektivu (open space), Nabízíme:, Motivující finanční ohodnocení včetně cílených odměn a benefitů, sociální program, firemní akce, sick days, Systém trvalého vzdělávání, perspektivu profesního a osobního růstu, Stabilitu a zázemí společnosti, Místo výkonu práce Chabařovice, Zajímavou práci v profesionálním a přátelském kolektivu, Příjemné a moderní pracovní prostředí v sídle společnosti , Kontakt: Mailem zaslat životopis, foto, reference na prace@zdemar.cz. Pracoviště: Zdemar spedition a.s., Smetanova, č.p. 683, 403 17 Chabařovice. Informace: Denisa Gaislerová, +420 725 215 533.

Řidiči kontejnerových překladačů Řidič zdvihacího zařízení. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Přístavní č.p. 432/8, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Náplň práce: obsluha vysokozdvižného kontejnerového překladače., Požadujeme: vyučení, ŘP skup. C nebo T ( v případě skup. B + 5 let praxe v řízení ), bezúhonnost, logiské myšlení, samostatnost., Nabízíme: mzdu 22 000,- Kč., stravenky, dovolenou navíc, nástup ihned, roční finanční bonusy, zaškolení a zácvik zajistíme., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Metrans, a.s. - ul, Přístavní, č.p. 432, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Šárka Mikulová, +420 267 293 185.