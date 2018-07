Na podporu odsouzeného strážníka vznikla sbírka i facebooková stránka

Ústí nad Labem - Lidé pomáhají strážníkovi Pavlu Jindrovi, který má jít podle nepravomocného rozsudku za napadení muže do vězení.

Vlna solidarity. Ta se vzedmula poté, co ústecký okresní soud vynesl nepodmíněný dvouletý trest v kauze strážníka Pavla Jindry. Toho výtržník Jan Rytíř obvinil, že mu během převozu na služebnu dal ránu loktem do oka a způsobil mu několik zlomenin.

Vznikla facebooková stránka Pomáháme Pavlu Jindrovi, kterou založila třináctiletá dívenka. Lidé mezi sebou vybrali peníze, aby strážníkovi pomohli zaplatit advokáty. V diskuzních příspěvcích většina napsala, že stojí jednoznačně na jeho straně.

„Během dne jsme vybrali sto tisíc korun. Myslíme si, že to je správné a rozsudek nespravedlivý,“ řekl dárce, který sbírku zorganizoval. Chce zůstat v anonymitě. „Neděláme to pro svou popularitu. Děláme to pro něj, protože si naši podporu zaslouží,“ poznamenal.

Třináctiletá Anička, která založila facebookovou stránku na Jindrovu podporu, vyzývá „dospěláky“, aby připravili protestní petici. „Klidně k panu prezidentovi. Když mohl podpořit někoho, jako je Jiří Kajínek, proč by nemohl omilostnit strážníka, který denně nasazuje svůj život pro druhé. Celé mě to rozlítostnilo, taková nespravedlnost,“ zlobila se.

Sám Pavel Jindra takovou podporu nečekal. Náklady na obhajobu ho už stály zhruba 120 tisíc korun. „Ten pocit se nedá ani popsat. V životě by mne nenapadlo, že mě lidi budou takhle moc podporovat. Pomáhá mi to stát zpříma a jsem jim za to velmi vděčný. Děkuji za to,“ řekl.

Vedení městské policie prozatím vychází z toho, že rozsudek je nepravomocný. Zástupce ředitele Jan Novotný prý nebude hodnotit rozhodnutí soudu, jelikož mu to nepřísluší. Jen doufá v jeho nezávislost.

„Nicméně u člověka, který denně riskuje při záchraně životů druhých a byl za to několikrát oceněn, si nedovedu představit, že by měl někomu dát, byť člověku takového ražení, zbytečně ránu pěstí nebo loktem, aby se pomstil za hloupé řeči, že v městské policii pracují hlupáci,“ uvedl Novotný.

Dodal, že je to poprvé, co nějaký ústecký strážník čelí takto vážnému obvinění a možnosti nepodmíněného trestu.