Na Prahu vlak v noci nevyjede. Ministr Ťok náhradu za zrušený noční spoj odmítl

Ústí nad Labem - Potřebujete se dostat v noci do Prahy? Pokud nemáte auto, zapomeňte na to. Poslední vlak jede ve 21:16 a pak máte smůlu. Neseženete ani autobus a lepší to nebude. Ministerstvo dopravy má jiné priority.

Vyplývá to z odpovědi ministra dopravy primátorce Ústí Věře Nechybové a rektoru Univerzity J. E. Purkyně Martinu Balejovi. Ti se na ministra obrátili se žádostí, aby podpořil zavedení náhradního spoje za zrušený mezinárodní vlak Metropol, který z krajské metropole odjížděl ve čtvrt na jedenáct večer. PRIORITOU JE SPOJENÍ NA BRNO Ministr Dan Ťok v odpovědi zopakoval, že německé dráhy spoj mezi Berlínem a Budapeští zrušily, jelikož se přestal vyplácet. České ministerstvo dopravy ho nahradilo jen na části trasy. „Prioritou bylo zachovat nejdůležitější přepravní funkce vlaku. Mezi ně patří především noční spojení ve směru Bratislava a Budapešť a spojení mezi Prahou a Brnem,“ píše ve své odpovědi ministr Ťok. Vedení města tento krok ostře kritizuje. „Pan ministr je možná až příliš upřímný. Uvidíme, jak v předvolební kampani vysvětlí kandidáti ANO, že pro jejich ministra dopravy není večerní spojení krajských měst s Prahou prioritou,“ prohlásil náměstek primátorky Jiří Madar. Zrušení vlaku způsobuje problémy zhruba dvěma tisícovkám studentů univerzity, kteří nebydlí na koleji. Proto podobně reagoval i rektor UJEP Martin Balej. „Velmi mě to mrzí, protože ve 21. století by se měly vzdálenosti zkracovat. Ústecký kraj by si zasloužil jiný přístup,“ myslí si rektor UJEP. ČTĚTE TAKÉ: Expres Metropol končí. Lidé z kraje přijdou o přímý spoj z Berlína do Budapešti Rektor UJEP Martin Balej by podle svých slov čekal, že se ministerstvo například opře o vládou schválený program obnovy Ústeckého kraje Re:start. To se však nestalo. Problémy mají také obě ústecká divadla, a to kvůli divákům i hostujícím umělcům z Prahy. „Vrchnost rozhodla a nám nezbývá než se přizpůsobit. Vše bude složitější. Návštěvnost to asi tolik neohrozí, ale sledovanost určitě,“ povzdechl si umělecký šéf Činoherního studia Jan Plouhar. ÚSTÍ NENÍ JEDINÉ Ministr v odpovědi argumentuje také tím, že ani další krajská města nemají pozdní večerní spojení s Prahou. Jako příklad uvedl Plzeň s posledním vlakem ve 21.01, České Budějovice (20.55), Olomouc (20.13) a dokonce i Brno (20.38). Podle náměstka Madara mají stejný problém i lidé z Liberce, Pardubic, Hradce Králové, Jihlavy, Ostravy nebo Zlína. „Spojíme se s jejich vedením a vyzveme ke společnému postupu. Alespoň lidé z krajských měst by měli mít večer možnost bez problémů dojet do Prahy,“ zdůraznil. ČTĚTE TAKÉ: Rychlá železniční spojení pomohou i krajské metropoli Město Ústí při vyjednávání o vlaku získalo za spojence i vedení Ústeckého kraje. Vicehejtman Jaroslav Komínek reagoval, že nelze srovnávat v tomto směru jeden kraj s druhým, protože každý má jiné podmínky. „Ministerstvo v podstatě odřízlo od Prahy nejzatíženější kraj v republice. Určitě budeme chtít postupovat společně s primátorkou a vyjednat noční spojení s hlavním městem, protože se to týká i okresních měst,“ dodal Komínek. Jedinou náhradou tak zůstává pouze nový nedělní spoj s odjezdem šest minut po desáté večerní. ČTĚTE TAKÉ: Dráhy nakoupí vlaky za 20 miliard, chtějí si udržet krajské kontrakty

