Někteří Ústečané by na pohřeb mnohonásobného Zlatého slavíka Karla Gotta vyrazili. Ale od cesty je odrazují davy, které Praha v pátek očekává.

Nepojede tam ani ústecký sběratel Jiří Suchánek, který zpěvákovu kariéru sleduje od počátku a schraňuje vše, co s ním souvisí. „Rozloučil jsem se s ním na Bertramce. Je to takové hezké pietní místo. Panovala tam velmi dojemná atmosféra. Místo jsem navštívil večer, už za tmy. Svíčky zářily a osvětlovaly lehce ulici,“ popsal.

Události, které po skonu umělce následovaly, ho trochu zaskočily. „Vláda měla s projednáváním státního pohřbu počkat na vyjádření rodiny,“ prohlásil Suchánek.

Sběratel Gottových memorabilií si nicméně myslí, že si Karel Gott tyto pocty zaslouží a že vláda ohledně toho zvolila zlatou střední cestu. „Jeho obliba byla skutečně obrovská. Nevím ale, kdo z lidí, které znám, nakonec vyrazí na jeho pohřeb. Známé odrazuje především předpokládaný počet příchozích a mají obavy, že se na Žofín ani nedostanou,“ poznamenal.

Oficiálně bylo možné památku „Sinatry Východu“ uctít na několika místech Ústí. Jako první, už dopoledne 2. října, vzniklo pietní místo na úřadě městského obvodu Severní Terasa. Nechal ho tam zřídit zdejší starosta Jaroslav Šimanovský. Další zřídilo městské vedení u vchodu do magistrátu.

Lze se i podepsat do kondolenční knihy v informačním centru na Mírovém náměstí. „V knize jsou už asi dvě stovky podpisů. Kniha tu bude až do soboty, poté ji odešleme rodině,“ přiblížila mluvčí města Romana Macová.

Trochu střízlivější pohled na Gotta prý mají na Slovensku. Podnikatel Viktor Jancek z Bratislavy se svým kolegou včera vyřizoval obchodní záležitosti na Ústecku. „U nás v televizi byly nějaké životopisy, co dokázal a podobně. Ale že bychom po něm chtěli pojmenovat půl Bratislavy, to ne, u nás už to víceméně odeznělo. Mám pocit, že v Čechách z toho budou média žít deset let,“ kroutil hlavou.

Jeho kolega Tibor Nagy považuje rozruch kolem jeho úmrtí a pohřbu za nedůstojný. „Já ho měl docela rád, jeho písničky jsem poslouchal v autě a podobně. Ale myslím si, že lidé by ho měli nechat odejít v klidu. I vůči rodině by to tak bylo vhodnější,“ zamýšlel se.

Faktem zůstává, že v žádné z šesti oslovených firem provozujících autobusy si nikdo dopravu do Prahu na zítřek a sobotu neobjednal. „Ani po nás to nikdo nechtěl,“ dodal ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek.

