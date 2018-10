Na prohlídky zemřelých konečně sehnal Ústecký kraj koronera

Ústecký kraj - Po dlouhých dvou letech bude pro Ústecký kraj zajišťovat prohlídku těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení koroner.

Nikdo neměl zájem službu vykonávat. Nakonec se do třetího výběrového řízení přihlásil jeden jediný zájemce, a to společnost 1. Koronerská z Trutnova. Kraje jsou ze zákona povinné služby koronera zajistit.

„Namísto koronera jsme doposud využívali lékaře v nemocnicích a na pohotovostech. Těm se teď konečně uleví,” uvedl hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že koroner by měl začít fungovat od 1. listopadu letošního roku. Smlouva by se měla odepsat na konci října, až společnost zajistí lékaře na ohledání.

Následně by měla platit až do roku 2020. Prohlídka jednoho těla vyjde na necelých 2 tisíce korun, celkově kraj za službu zaplatí 8,7 milionu korun bez DPH. “Práci bude pro 1. Koronerskou zajišťovat také část lékařů z Ústeckého kraje. Bylo to naší podmínkou,” dodal Bubeníček.