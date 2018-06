Na „rychlostce“ z Teplic do Ústí momentálně pracují dělníci

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Pokladní 17 700 Kč

Pokladníci v organizacích Pokladní. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17700 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:Panská č.p. 1700/23, Ústí nad Labem., Požadujeme: střední odborné vzdělání ukončené výučním listem nejlépe obchodního oboru nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti, předchozí pracovní zkušenost v obdobné pozici výhodou. Pracovní náplň:prodávat a vydávat vstupenky, ceniny a elektronické peněženky do plaveckého areálu, vést peněžní agendu a veškerou svěřenou evidenci prodaných vstupenek a elektronických peněženek, evidovat příchody návštěvníků, kontrolovat dodržování návštěvní doby, brát do úschovy cenné věci a podávat informace o provozu plaveckého areálu. Pracovní doba: bude rozvržena nerovnoměrně s 12 hodinovou délkou pracovní směny., Nabízíme: platové podmínky 17 700 -22 000,- Kč., příspěvek organizace na stravenky,možnost využívat volné vstupy do rekreačních zařízení organizace., Kontakt: písemně zaslaný životopis do 30.6. 2018.. Pracoviště: Městské služby ústí nad labem, příspěvková organizace, Panská, č.p. 1700, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Oldřich Svoboda, +420 475 207 649.