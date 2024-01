Průvodcem natáčecího štábu se po ústeckých hospodách stal ředitel ústeckého městského archivu Petr Karlíček. „Bylo to takové velice milé posezení. Docela hezky jsme si s Josefem Poláškem popovídali o známých z Brna, kde dokonce chodíme do stejné hospody, v níž je sám štamgast,“ líčil šéf ústeckých archivářů.

Tipy víkend: Maturitní plesy, Gaia Mesiah, zabijačka a bál v Chabařovicích

„Ačkoliv třeba osobně mám jinou nejoblíbenější hospodu, tak během natáčení v restauraci měli skvělé pivo, ten den bylo skutečně parádní. Musím také říci, že štáb tvořila sympatická parta lidí, která měla docela osobitý a černý humor. Jako lidé, kteří se znají dlouho. Škoda, že se tam nevešly i další ústecké restaurace a hospody. Například Tyršovka čili Budvarka, Resslovka na Klíši, Pod kaštany ve Skoroticích nebo Srdíčko v Brné,“ poznamenal a líčil, že v Šenkovně mají rozlehlé sklepy z bývalého Měšťanského pivovaru.

„Je vlastně historicky docela zajímavé, že z původního ústeckého pivovaru, kde dnes sídlí Šenkovna, se stala pivnice s plzeňským pivem, a z původní plzeňské pivnice a též vinárny se stal pivovar Na Rychtě,“ zamyslel se.

Úřad nařídil demolici hotelu Máj na Severní Terase. Bude to ale ještě trvat

Podle něj je bezesporu nejstarším fungujícím ústeckým hostincem právě současná Pivovarská šenkovna. Její vznik je spojen s činností zmiňovaného Ústeckého měšťanského pivovaru, který po roce 1790 stál na rohu dnešní Dlouhé a Pivovarské ulice, vlastně hned vedle domu, kde se Šenkovna dnes nachází. Přesné datum stavby ovšem neznáme. Víme, že v roce 1725 dům číslo popisné 235 ještě nestál. Nenajdeme jej proto ani na tehdejší ústecké mapě. Na mapě stabilního katastru z roku 1843 už jej ale najít lze, s číslem stavebního pozemku 361.

Jak vzpomínal současný provozovatel restaurace Martin Jouza, po revoluci v roce 1989 ji původně začal provozovat jeho otec se čtyřmi společníky. „Táta je nakonec vyplatil. Potom jsem si to pronajal já s kolegou, kterého jsem nakonec také vyplatil. Původně jsme čepovali pivo ústeckých pivovarů, ale já jsem to změnil na Plzeň. Začali jsme tankovou desítkou a nyní máme to plzeňské. Postupně jsme upravovali interiér až do dnešní podoby, poslední rekonstrukci jsme postupně prováděli od loňského června do listopadu,“ líčil restauratér.

S kosmetikou jsem skončila, na policii jsem šla první já, tvrdí Jarka Jarulinka

„Během pandemie covid-19 přibyla kavárna s pražírnou, vedeme snídaně, prosecco a další. Do budoucna bychom chtěli udělat terasu tak, aby byla útulnější a příjemnější. Máme i další plány, jsou tu obrovské sklepy, čtyři metry vysoké. Všechno bývá o penězích,“ poznamenal.

Minipivovar Na Rychtě je v současnosti jediným na území města. Není to poprvé, kdy se o něj zajímali filmaři, před lety se tu natáčely scény k filmu Úsměvy smutných mužů podle románu Josefa Formánka.

V ústecké restauraci Na Rychtě se natáčel i film Úsměvy smutných mužů podle knihy Josefa Formánka. V hlavní roli David Švehlík (na snímku).Zdroj: Deník / Pech Karel

Kořeny restaurace sahají nejspíš do 19. století, samotná budova je ovšem mnohem starší. Po třicetileté válce sloužila jako statek, ke kterému patřily polnosti, lesy, louka a stodola. Majitele Johanna Steinigera lze dohledat až do roku 1630. O pár století později tu původně hostům podávali vína. Mnozí Ústečané si ostatně ještě pamatují vinárnu Mikulda.

Dnes tu točí piva několika značek. Vlajkovou lodí je oblíbený Mazel. Své jméno získal v anketě mezi ústečky, od skupiny zaměstnankyň jisté banky. Podle provozovatele restaurace Martina Prachaře, který zakládal minipivovar společně s dnes již zesnulým sládkem Jaroslavem Rottenbornem, ji koupili od České národní banky v roce 2008.

Daň z nemovitosti letos vzrostla. Kolik nově zaplatí obyvatelé krajského Ústí?

„Prostor jsme hledali dlouho, povedlo se nám to až po několika letech. Rok a půl jsme ji rekonstruovali a v říjnu 2010 otevírali. V anketě na pojmenování piva bylo za první místo tisíc piv, za druhé polovic a třetí čtvrtina. Původně se název Mazel Jardovi moc nezdál, on byl v tomhle dost konzervativní, ale bývalý ředitel ústeckého archivu Vladimír Kaiser, který také seděl v komisi s tehdejší redaktorkou Ústeckého deníku Jitkou Hadašovou, měl krásnou připomínku, že to souzní s pivním mázem a židovským úslovím Mazel tov, což znamená totéž, co české Na zdraví. Hodně lidí tomu dnes také říká Mázel. Nakonec se nechal přesvědčit a se jménem souhlasil,“ zasmál se.

V současnosti stále do svého „dítěte“ investují. „To jsou věci, které nejsou vidět, ale promítnou se do nabídky. Přibyly nové tanky na pivo, abychom mohly nabídnout víc speciálů. Je to údržba toho, co podnik potřebuje. Nové sklo, kuchyně, úprava pokojů, web, a další. Teď konkrétně jsou tu i stojany na kola pro cyklisty, které lze sledovat u nás přes webové rozhraní, jestli ho někdo nekrade,“ dodal Prachař.

Vyšší DPH pohnulo s cenou piva. Víte, kolik dnes stojí v Ústí půllitr Březňáka?