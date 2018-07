Na srazu historických drezín v Zubrnicích bude i vozítko z filmu Páni kluci

Zubrnice /ARCHIVNÍ FOTO/ - Dvacítku vystavených strojů představí lidem průvodce. Akce proběhne po dvanácti letech.

Muzeální železnice v Zubrnicích v sobotu pořádá po dvaceti letech Sraz drezín a vzpomínku na natáčení filmu Páni kluci. Archivní foto ukazuje jak to před dvaceti lety v Zubrnicích vypadalo.Foto: Deník / Karel Pech

Setkání unikátních drezín zažije po dvanácti letech nádraží v Zubrnicích. K populární tradici se spolek Zubrnická museální železnice, provozující obnovenou trať Zubrnice Velké Březno, vrátí o víkendu 28. a 29. července.

„Na nádraží bude k vidění asi 20 strojů. Návštěvníci si užijí drezíny od 1. republiky přes válečné a poválečné motorové stroje po současné modernější mašiny,“ prozradil spolupořadatel setkání Tomáš Vysloužil.

Organizátoři akce také intenzivně jednají s Národním technickým muzeem o půjčení šlapací drezíny Wohanka ze slavného filmu Páni kluci (1975). Na ní by pak měl v sobotu 28. července přijet filmový rošťák Tomáš v podání Michala Dymka.

„Což je hlavní hrdina legendární české dobrodružné komedie z počátku minulého století s Ivou Janžurovou, Petrem Nárožný a Jiřím Lábusem. Prohánět se bude v Zubrnicích na drezíně a diváci si to užijí jako před lety na stejném nádraží, kde se film točil,“ přiblížil za organizátory Radek Kubala. Pozvání spolku přijala i herečka Magda Reifová, diváci tak uvidí během soboty dva aktéry z Pánů kluků.

Tomáš Vysloužil začínal s drezínami s kamarády ze střední průmyslové školy dopravní v Praze. Udělali si pár výletů po zrušených tratích, při svém pátrání narazili i na trasy, kde ještě byly koleje. „A protože jsem takový kutil, řekli jsme si, že se projedeme,“ usmál se.

Svoji první drezínu zkonstruoval z důlního vozíku. „Hlavní byly tehdy kolečka, bez nich by nemělo cenu nic dělat. Naše první drezína byla pro pět lidí, do dnešního dne jsme na ní ujeli přes sto kilometrů. Byla to spousta dobrodružství,“ zavzpomínal.

Celkem postavil čtyři drezíny. Ne náhodou nyní pracuje v Kolíně pro firmu Metrens, kde opravuje lokomotivy. „Když jsme nedávno Zubrnice s kamarády po letech navštívili, řekli jsme si, že uděláme sraz drezín, přestože podobné akce jsou dnes výjimečné,“ prozradil nadšenec, jak přišel na nápad uspořádat setkání netradičních kolejových vozidel.

Na víkendovém setkání se odehrají dvakrát tři komentované přehlídky drezín. A to vždy v 11, 13 a v 15 hodin mezi pravidelnými vlakovými spoji, které budou tento víkend posíleny. Po oba dny bude zajištěna také doprava historickým autobusem RTO do Lovečkovic.

Autobusy zamíří i do Verneřic, všechny tyto spoje budou navazovat na vlaky v Zubrnicích. „Opět tak spojíme obce s železnicí, i když jen autobusy. Přijďte se podívat na důmysl našich předků,“ pozval zájemce Kubala.